СМИ распространяют фейк о вертолете в Ливии со старым фото самолета

Сегодня, 01:08

Наталья Жданова

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СМИ распространяют фейк о вертолете в Ливии со старым фото самолета

Несколько российских средств массовой информации распространяют фейки информагентств Турции о вертолете, потерпевшем крушение в Ливии, используя фотографию 2018 года.

Сегодня ряд турецких медиа написали, что вертолет с бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» якобы потерпел крушение в североафриканской стране. Поводом для сообщения стала публикация в Facebook от имени представителя командования совместными операциями сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) по Сирту и Джуфре генерала Абдулхади Дара, передает Федеральное агентство новостей.

Но снимок, которой был опубликован СМИ в качестве доказательства слов представителя ПНС о крушении, оказался старым. Фотография взята из статьи, которая вышла в турецком издании Yeni Şafak два года назад. Там утверждалось, что при падении грузового самолета, следовавшего с юго-запада Ливии, погибли три человека и еще один пострадал.

В публикации указано, что направлявшийся в Триполи лайнер разбился спустя несколько минут после старта с нефтяного месторождения Шарара. Этот рудник находится в 750 км от Ливии.

В настоящее время ни одно турецкое СМИ не удалило фейковую новость. Также ряд медиа написали, что с катастрофой будто бы связана ЧВК «Вагнера». Доказательств этому представлено не было.

 

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