В Ливии турецкие комплексы ПВО атаковали неопознанные МиГ-29

Истребители МиГ-29 атаковали турецкую военную базу в Ливии, сообщает Аvia.pro . Атаку осуществила авиация, находящаяся на вооружении Ливийской национальной армии (ЛНА). Удар пришелся на позиции турецкой армии в аэропорту Мисраты.

Осведомленный источник сообщил о том, что как минимум шесть взрывов прогремело непосредственно на авиабазе. Целью ударов были турецкие вертолеты, а также ангар с беспилотниками и военно-транспортный самолет, который использовался для транспортировки вооружения из Турции в Ливию.

На днях силы Правительства национального согласия Ливии опубликовали снимки турецкой военной авиации в Мистрате, заявив, что она будет использоваться для уничтожения армии Хафтара. И если сравнивать эти фото с информацией от источника о масштабах удара, то потери ПНА оказались критическими.

Источник также сообщил, что удар по турецкой авиации наносился с большого расстояния, это позволило минимизировать потери ЛНА. При этом в ПНС заявляют, что эти удары были весьма загадочными, поскольку обнаружить самолеты противника визуально не удалось.