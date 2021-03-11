Истребители МиГ-21 уничтожили в Ливии до 50 беспилотников Bayraktar TB2 Турции за 2 года

Сегодня, 19:04

Ольга Громова

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Истребители МиГ-21 уничтожили в Ливии до 50 беспилотников Bayraktar TB2 Турции за 2 года

На днях СМИ сообщили статистику по турецким беспилотникам, которые были сбиты в Ливии российскими ЗРПК «Панцирь-С», которые есть на вооружении армии маршала Хафтара. Сообщалось о 47 подбитых дронах за последние несколько лет. Сегодня же издание АвиаПро передало, что до полусотни Bayraktar TB2 были уничтожены на территории этой страны и советскими истребителями МиГ-21.

Эти самолеты в течение двух лет успешно бомбили Международный аэропорт Митига. В одном из его ангаров на хранении находились турецкие ударные беспилотники, которые Анкара перебрасывала на территорию Ливии в качестве помощи Правительству национального согласия.

Отмечается, что на данный момент есть сведения не менее чем о 12 ударах, нанесенными истребителями по ангару в аэропорту Митига. При этом в десяти эпизодах отличились именно МиГ-21, которыми управляли летчики ЛНА.

В Сети появилось видео, на котором показаны последствия атаки самолетов по «стойлу» турецких беспилотников в Ливии.

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