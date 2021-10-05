Наемников из Афганистана перебрасывают в Ливию белорусскими самолетами 

Сегодня, 16:41

0

Image 16+
Наемников из Афганистана перебрасывают в Ливию белорусскими самолетами 
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Триполи, 12 декабря. Главарь ливийской вооруженной группировки RADA Абд аль-Рауф Карра участвует в переброске в Ливию наемников из Афганистана. Группы боевиков, которых доставляют самолетами в аэропорт Митига, встречают сотрудники действующих в стране турецких спецслужб, сообщает ФАН.

По данным аналитических источников, очередной рейс из Афганистана прибыл в Ливию 3 декабря, с остановкой в столице Туркменистана. Наемников доставляют авиалайнеры зарегистрированной в Белоруссии авиакомпании Rada Airlines, которая, как предполагают журналисты, принадлежит Абд аль-Рауфу Карре. Турецкие военные инструкторы, длительное время действующие на территории Ливии, перебросили афганских наемников на авиабазу Аль-Ватыя, где базируются поставленные Турцией боевые беспилотники.

Общая численность доставленных из Афганистана боевиков на данный момент неизвестна, однако авиалайнер Ил-62М Rada Airlines с бортовым номером EW-450 TR совершил уже несколько рейсов из Кабула в Триполи. Кроме того, по данным трекингового сервиса Flightradar24, он успел побывать во многих неспокойных странах, таких как Мьянма, Уганда, Южный Судан и Гамбия.

Созданная в 2015 году белорусская частная авиакомпания, согласно некоторым данным, принимала активное участие в распространении оружия, поставляемого из стран Восточной Европы. Теперь, в преддверии президентских выборов в Ливии, связанные с Каррой самолеты доставляют наемников и оружие из Афганистана в распоряжение турецких сил в Ливии.

Ранее Турция наладила «ливийский экспресс» из взятых под контроль территорий на севере Сирии — согласно данным «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR), турки успели переправить в Ливию не менее 18 тысяч боевиков из подконтрольных сирийских группировок, многие из которых связаны с террористами «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе группировки запрещены в РФ). 

Параллельно связанные с правительством Турции СМИ продолжают «накачивать» тему якобы имевшего место «российского вмешательства в Ливии». Через лояльных журналистов и аккаунты в соцсетях продолжают распространяться слухи о присутствии в африканской стране российской «ЧВК Вагнера». Никаких прямых подтверждений появления россиян в Ливии представлено не было. МИД России категорически отверг заявления о причастности россиян к происходящему.

Сегодня в этой кампании засветился и глава Высшего Государственного совета ливийского ПНС Халед аль-Мишри. Политик, живущий в Турции, ранее «прославился» тем, что пытался шантажом добиваться встречи президента России Владимира Путина с Файезом Сарраджем в обмен на освобождение двух пленных российских социологов. Аудиозапись разговора широко разошлась по интернету.

Появление новых отрядов протурецких наемников в Ливии в преддверии выборов говорит о том, что Анкара намерена напрямую вмешаться в избирательные процессы в стране. «Запасая» все новые партии боевиков, турецкие спецслужбы готовят меры силового воздействия на случай, если политическая обстановка в Триполи пойдет по неблагоприятному для них пути.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Наемников из Афганистана перебрасывают в Ливию белорусскими самолетами 

Сегодня, 16:41

Военный эксперт назвал очередной отчет ООН попыткой скрыть преступления НАТО и США в Ливии

5-10-2021, 11:39

Ударный беспилотник впервые выследил и атаковал человека без участия оператора

31-05-2021, 22:14

Представленные в докладе ООН по Ливии доказательства оказались сфабрикованы

20-03-2021, 19:54

Истребители МиГ-21 уничтожили в Ливии до 50 беспилотников Bayraktar TB2 Турции за 2 года

13-03-2021, 19:04

В Ливии российскими ЗРПК «Панцирь-С1» сбиты 47 турецких БПЛА Bayraktar TB2

11-03-2021, 11:04

Сотрудники ФЗНЦ просят МИД РФ снять ливийские санкции

9-03-2021, 13:59

Российские истребители МиГ-29 в Ливии напугали турецких военных

16-01-2021, 12:04

Из ливийского плена вызволили троих россиян и одного украинца

2-01-2021, 20:44

СМИ распространяют фейк о вертолете в Ливии со старым фото самолета

24-09-2020, 01:08

Мисмари рассказал, как проходят переговоры по возобновлению добычи нефти в Ливии

18-09-2020, 21:10

Турецкие боевики показали кадры захвата вертолета Ми-8

7-09-2020, 19:02

В Ливии истребители МиГ-29 уничтожили два турецких F-16, три комплекса ПВО и систему РЭБ

15-08-2020, 12:03

В Ливии турецкие комплексы ПВО атаковали неопознанные МиГ-29

4-08-2020, 12:19

Турецкая система РЭБ в Ливии уничтожена большим количеством самолетов «русских»

2-08-2020, 10:43

Два российских истребителя МиГ-29 разбомбили турецкие ПВО в Ливии

31-07-2020, 08:54

AFRICOM прикрывает Турцию, фабрикуя фейки про российское вмешательство

16-07-2020, 22:26

Аль-Мишри незаконно занял пост главы Верховного Госсовета Ливии

13-07-2020, 22:46

«Ястребам» отомстили за «Панцири»: Турция в Ливии «зализывает рану»

10-07-2020, 10:04

«Российские» МиГ-29 и Су-24 за неделю разбили турецкую армию в Ливии

20-06-2020, 08:55

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ПФР уточнил по выплате 6000 рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года

ПФР уточнил по выплате 6000 рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года

11-12-2021, 10:44

0

Пенсионный фонд выступил с уточнением по декабрьским выплатам пенсионерам в размере 6 тысяч рублей, пишет «Примпресс»....

Подробнее
ПФР перечислит на карты некоторых граждан в России по 14 тыс. рублей 13 декабря 2021 года

ПФР перечислит на карты некоторых граждан в России по 14 тыс. рублей 13 декабря 2021 года

Сегодня, 10:49

0

С 13 декабря на карты россиян начнут приходить денежные выплаты от Пенсионного фонда. В ПРФ объяснили, кто и на каких...

Подробнее
Аналитик Бодрова рассказала о последствии индексации пенсий

Аналитик Бодрова рассказала о последствии индексации пенсий

10-12-2021, 18:39

0

Россияне должны быть готовыми к обесцениванию рубля в ближайшие 6-8 месяцев. Такое предупреждение сделала аналитик...

Подробнее
Пенсионерам РФ старше 70 лет готовят прибавку к пенсии до 12 00 рублей

Пенсионерам РФ старше 70 лет готовят прибавку к пенсии до 12 00 рублей

11-12-2021, 12:29

0

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» считают, что пенсионеры старше 70 лет в стране должны получать повышенную...

Подробнее
Клинцевич рассказал, каким будет ответ России на следующую провокацию Киева

Клинцевич рассказал, каким будет ответ России на следующую провокацию Киева

10-12-2021, 23:19

0

Бывший сенатор Франц Клинцевич рассказал о цели, которую преследовал Киев, устроив новую провокацию у берегов Крыма. Он...

Подробнее
CDC обнародовал отчет о заболевших омикрон-штаммом коронавируса в США

CDC обнародовал отчет о заболевших омикрон-штаммом коронавируса в США

11-12-2021, 16:54

0

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обнародовал отчет о заболевших новым штаммом коронавируса...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Российским пенсионерам обещают единоразовую выплату в 5 000 рублей в 2022 году

Российским пенсионерам обещают единоразовую выплату в 5 000 рублей в 2022 году

Сегодня, 16:54

0

Российским пенсионерам обещают единовременную выплату в размере 5000 рублей. Деньги можно будет получить уже в 2022...

Подробнее
Рекордная индексация. Объявлены точные даты повышения пенсий в РФ

Рекордная индексация. Объявлены точные даты повышения пенсий в РФ

Вчера, 16:09

0

Российские экономисты предоставили прогноз касательно поведения инфляции на 2022 год. Согласно данным аналитиков, в...

Подробнее
В НИЦЭМ им. Гамалеи предупредили о непредсказуемых последствиях ранней ревакцинации мРНК-вакцинами

В НИЦЭМ им. Гамалеи предупредили о непредсказуемых последствиях ранней ревакцинации мРНК-вакцинами

11-12-2021, 14:59

0

Сотрудники НИЦЭМ им. Гамалеи предупредили россиян о недопустимости ранней ревакцинации вакцинами на основе матричной...

Подробнее
Хазин рекомендует гражданам России срочно закрыть свои банковские ячейки с драгоценностями

Хазин рекомендует гражданам России срочно закрыть свои банковские ячейки с драгоценностями

Вчера, 11:54

0

Российский экономист и аналитик Михаил Хазин дал прогноз по предстоящей экономической ситуации в стране. По словам...

Подробнее

Врач Кондрахин указал на странный казус с вакцинацией от коронавируса COVID-19 в РФ