Наемников из Афганистана перебрасывают в Ливию белорусскими самолетами 

Триполи, 12 декабря. Главарь ливийской вооруженной группировки RADA Абд аль-Рауф Карра участвует в переброске в Ливию наемников из Афганистана. Группы боевиков, которых доставляют самолетами в аэропорт Митига, встречают сотрудники действующих в стране турецких спецслужб, сообщает ФАН .

По данным аналитических источников, очередной рейс из Афганистана прибыл в Ливию 3 декабря, с остановкой в столице Туркменистана. Наемников доставляют авиалайнеры зарегистрированной в Белоруссии авиакомпании Rada Airlines, которая, как предполагают журналисты, принадлежит Абд аль-Рауфу Карре. Турецкие военные инструкторы, длительное время действующие на территории Ливии, перебросили афганских наемников на авиабазу Аль-Ватыя, где базируются поставленные Турцией боевые беспилотники.

Общая численность доставленных из Афганистана боевиков на данный момент неизвестна, однако авиалайнер Ил-62М Rada Airlines с бортовым номером EW-450 TR совершил уже несколько рейсов из Кабула в Триполи. Кроме того, по данным трекингового сервиса Flightradar24, он успел побывать во многих неспокойных странах, таких как Мьянма, Уганда, Южный Судан и Гамбия.

Созданная в 2015 году белорусская частная авиакомпания, согласно некоторым данным, принимала активное участие в распространении оружия, поставляемого из стран Восточной Европы. Теперь, в преддверии президентских выборов в Ливии, связанные с Каррой самолеты доставляют наемников и оружие из Афганистана в распоряжение турецких сил в Ливии.

Ранее Турция наладила «ливийский экспресс» из взятых под контроль территорий на севере Сирии — согласно данным «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR), турки успели переправить в Ливию не менее 18 тысяч боевиков из подконтрольных сирийских группировок, многие из которых связаны с террористами «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе группировки запрещены в РФ).

Параллельно связанные с правительством Турции СМИ продолжают «накачивать» тему якобы имевшего место «российского вмешательства в Ливии». Через лояльных журналистов и аккаунты в соцсетях продолжают распространяться слухи о присутствии в африканской стране российской «ЧВК Вагнера». Никаких прямых подтверждений появления россиян в Ливии представлено не было. МИД России категорически отверг заявления о причастности россиян к происходящему.

Сегодня в этой кампании засветился и глава Высшего Государственного совета ливийского ПНС Халед аль-Мишри. Политик, живущий в Турции, ранее «прославился» тем, что пытался шантажом добиваться встречи президента России Владимира Путина с Файезом Сарраджем в обмен на освобождение двух пленных российских социологов. Аудиозапись разговора широко разошлась по интернету.

Появление новых отрядов протурецких наемников в Ливии в преддверии выборов говорит о том, что Анкара намерена напрямую вмешаться в избирательные процессы в стране. «Запасая» все новые партии боевиков, турецкие спецслужбы готовят меры силового воздействия на случай, если политическая обстановка в Триполи пойдет по неблагоприятному для них пути.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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