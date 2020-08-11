В Ливии истребители МиГ-29 уничтожили два турецких F-16, три комплекса ПВО и систему РЭБ

Авиабаза Аль-Ватия в Ливии, на которой базировались турецкие военные, подверглась налету.

В результате ударов истребителей МиГ-29, которые не так давно появились на вооружении Ливийской национальной армии (ЛНА), и которые, как считают в США, именно Россия передала армии Муамара Хафтара, были уничтожены два турецких F-16, несколько беспилотников, три комплекса ПВО и система РЭБ, передает Avia.pro .

Источник «Военного обозрения» сообщает, что были уничтожены не менее двух турецких истребителей F-16, базировавшихся на авиабазе Аль-Ватия три комплекса противовоздушной обороны MiM-23 Hawk, две боевых машины ACV-30 Korkut и комплекс радиоэлектронной борьбы

Эксперты предполагают, что авианалет совершался под прикрытием систем РЭБ «Талисман», что позволило заглушить турецкие системы ПВО и нанести удар с близкого расстояния.

В Турции не комментирую потерю своих истребителей, средств ПВО, РЭБ и другого вооружения. Но в Сети уже появились фото, на которых запечатлены последствия налета на базу турецких сил и сил Правительства национального единства.