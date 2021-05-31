Военный эксперт назвал очередной отчет ООН попыткой скрыть преступления НАТО и США в Ливии

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В четверг в Женеве будет представлен доклад расследовательской миссии ООН, которая выявила, что стороны военного конфликта в Ливии многократно нарушали права человека. Также СМИ уже известны некоторые детали отчета, в частности, эксперты якобы приведут доказательства присутствия «ЧВК Вагнера» в виде потерянного планшета(этот вброс BBC уже был неоднократно разоблачен журналистами).
«Расследование показало, что стороны конфликта нарушили международное гуманитарное право и могли совершить военные преступления», – говорится в отчете миссии ООН.
Военный обозреватель Виктор Литовкин прокомментировал отчет ООН и заявил, что подобные документы нужны исключительно для оправдания преступных действий ООН и США в Ливии.
«Когда создаются подобные доклады, что это значит, что кто-то пытается скрыть преступления, которые совершили НАТО и США. Они убили Каддафи, разгромили страну и создали там хаос, который Европа расхлебывает до сих пор. Если русские и были в Ливии, то не они сыграли там главную роль», – заявил военный обозреватель.
Военный конфликт в Ливии начался 2011 году после убийства Муммара Каддафи. Однако в прошлом году удалось приостановить боевые действия и стороны договорились о прекращении огня.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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