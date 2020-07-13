AFRICOM прикрывает Турцию, фабрикуя фейки про российское вмешательство

На официальном сайте Африканского командования вооружённых сил США (AFRICOM) появилось сообщение о том, что Россия якобы нарушает эмбарго ООН на поставку вооружения в Ливию. Очередное обвинение против России подкреплено снимками мин советского производства и сумки, укомплектованной самодельными взрывными устройствами (СВУ).

Сообщается, что американские военные проводят разминирование территорий. В установке мин AFRICOM обвиняет Россию, дескать, раз взрывные устройства советские, значит, устанавливали их россияне. Однако данное утверждение не соответствует действительности.

Стоит начать с того, что многие африканские государства активно сотрудничали с СССР, поэтому образцов советского оружия здесь всегда было предостаточно. В AFRICOM об этом прекрасно знают, но за неимением реальных доказательств им приходится подкреплять свои вбросы подобными утверждениями.

Опубликованные фотографии также ничего не доказывают, а напротив позволяют утверждать, что заявления AFRICOM фейковые. Редакция Федерального агентства новостей внимательно изучила кадры и убедилась в том, что к данным взрывным устройствам российские бойцы никакого отношения не имеют.

На первом кадре запечатлена советская мина, но по снимку невозможно определить, где и кем она была установлена.

На втором снимке, взрывное устройство завалено пеноблоками, которые используются в качестве вторичных поражающих элементов. Подобные мину используются для управляемого подрыва, ее бы не оставили на месте.

На третьем снимке советская мина МОН-50 неправильно установлена. Ее поместили в пеноблоки так, что взрывной удар будет погашен. Осколки войдут в стену. Видно, что установкой устройства занимался непрофессионал.

На последнем кадре видна сумка с фугасами, обвешанными осколочными элементы. Так укомплектовывают рюкзаки террористы-смертники.

Очевидно, что российские военнослужащие и добровольцы подобные методы подрыва не используют. Все эти факты указывают на то, что доказательства AFRICOM притянуты за уши и не отражают реальную картину.

По всей видимости, американские военные обнаружили склад с боеприпасами, которые некогда захватили боевики. Здесь стоит отметить, что началось всё с вмешательства Запада и свержения последнего легитимного правителя Ливии Муаммара Каддафи. Именно тогда вооруженные бандформирования наводнили страну и захватили множество военных складов. Об этом неоднократно сообщали СМИ арабского сегмента и аккаунты в соцсетях. Очевидно, что после вмешательства западных стран во внутренние дела североафриканского государства большинство военных складов и прочих объектов оказалось под контролем террористов.

AFRICOM уже не первый раз пытается повесить вину за все происходящие в Ливии неприятности на Россию. При этом реальных доказательств американцы ни разу не предоставили.

С самого начала внутриливийского кризиса Россия придерживалась нейтральной позиции и выступала за мирное урегулирование. В то же время в ситуацию активно вмешивается Турция, перебрасывая в подмогу так называемому Правительству национального согласия сирийских террористов из ИГИЛ (организация, запрещённая в РФ).

Здесь стоит отметить, что про активное турецкое вмешательство во внутриливийский конфликт в AFRICOM тщательно умалчивают. А вброс про мины появился сразу после информации об очередной масштабной переброске сирийских наёмников на территорию Ливии. Впрочем, ничего нового. США как всегда покрывает союзников по НАТО и пытается приписать все преступления России, штампуя некачественные фейки с несостоятельными доказательствами.