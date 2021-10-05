Востоковед Матузов объяснил, почему Ливия превращается в очаг террористической угрозы для всего мира

Ни Европа, ни Соединенные Штаты не предприняли ничего, чтобы обеспечить выполнение резолюций Совбеза ООН по Ливии и не допустить размещения на севере Африки турецких сил. Теперь присутствие иностранного контингента и его влияние на внутреннюю обстановку в стране стали катастрофической угрозой для Черного континента и всего мира, считает востоковед Вячеслав Матузов.

Ранее стало известно, что в Триполи прибыли несколько партий наемников из Афганистана. Самолет Ил-62М, принадлежащий зарегистрированной в Белоруссии авиакомпании Rada Airlines, приземлился в аэропорту Митига. Наемники были встречены сотрудниками турецких спецслужб и перевезены на авиабазу Аль-Ватыя. Они присоединились к подконтрольному Турции вооруженному контингенту в Ливии, в который входят более 18 тысяч сирийских наемников из радикальных бандформирований, действующих на севере Сирии.

Вячеслав Матузов уверен, что Турция не остановится: пока ни Вашингтон, ни Брюссель не препятствуют, турки будут стремиться максимально подчинить себе Ливию силовыми и политическими методами. Параллельно Анкара проводит массированные информационные кампании, отвлекая внимание от нарушения эмбарго. Главной их целью стала Россия, и вбросам про «тысячи» якобы размещенных на востоке бойцов «ЧВК Вагнера» охотно верят на Западе — потому что это позволяет вновь выставить россиян виноватыми во всех возможных бедах.

Между тем переброска афганских наемников в Ливию представляет собой серьезнейшую опасность, предупреждает Матузов, поскольку среди них немало членов «Исламского государства», которые бегут из Афганистана после победы талибов («Исламское государство» и «Талибан» являются запрещенными в РФ группировками). Многие из этих людей сперва воевали в Ираке и Сирии во время максимального расцвета ИГ; когда сирийская армия при поддержке ВКС РФ разгромила исламистов, они при содействии американских спецслужб переместились в Афганистан в качестве «противовеса» для «Талибана».

«Ведь это одна из моделей поведения США. Штаты намеревались укрепить в Афганистане позиции именно Турции, особенно в аэропорту Кабула, и подтянуть поддержку в лице боевиков из Сирии, протурецких, с которыми турки давно знакомы. Они бы стали главной воинственной силой в Афганистане против «Талибана», поэтому я думаю, что американская политическая игра идет давно», — объяснил Вячеслав Матузов.

Теперь, по его словам, Анкара играет роль «троянского коня» в Ливии — при этом в стране скапливаются тысячи боевиков-исламистов. Новая нестабильность на севере Африки способна привести к катастрофическим результатам, развязав руки террористам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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