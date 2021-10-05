Востоковед Матузов объяснил, почему Ливия превращается в очаг террористической угрозы для всего мира

Российским пенсионерам обещают единоразовую выплату в 5 000 рублей в 2022 году
Российским пенсионерам обещают единовременную выплату в размере 5000 рублей. Деньги можно будет получить уже в 2022...Подробнее
Ни Европа, ни Соединенные Штаты не предприняли ничего, чтобы обеспечить выполнение резолюций Совбеза ООН по Ливии и не допустить размещения на севере Африки турецких сил. Теперь присутствие иностранного контингента и его влияние на внутреннюю обстановку в стране стали катастрофической угрозой для Черного континента и всего мира, считает востоковед Вячеслав Матузов.
Ранее стало известно, что в Триполи прибыли несколько партий наемников из Афганистана. Самолет Ил-62М, принадлежащий зарегистрированной в Белоруссии авиакомпании Rada Airlines, приземлился в аэропорту Митига. Наемники были встречены сотрудниками турецких спецслужб и перевезены на авиабазу Аль-Ватыя. Они присоединились к подконтрольному Турции вооруженному контингенту в Ливии, в который входят более 18 тысяч сирийских наемников из радикальных бандформирований, действующих на севере Сирии.
Вячеслав Матузов уверен, что Турция не остановится: пока ни Вашингтон, ни Брюссель не препятствуют, турки будут стремиться максимально подчинить себе Ливию силовыми и политическими методами. Параллельно Анкара проводит массированные информационные кампании, отвлекая внимание от нарушения эмбарго. Главной их целью стала Россия, и вбросам про «тысячи» якобы размещенных на востоке бойцов «ЧВК Вагнера» охотно верят на Западе — потому что это позволяет вновь выставить россиян виноватыми во всех возможных бедах.
Между тем переброска афганских наемников в Ливию представляет собой серьезнейшую опасность, предупреждает Матузов, поскольку среди них немало членов «Исламского государства», которые бегут из Афганистана после победы талибов («Исламское государство» и «Талибан» являются запрещенными в РФ группировками). Многие из этих людей сперва воевали в Ираке и Сирии во время максимального расцвета ИГ; когда сирийская армия при поддержке ВКС РФ разгромила исламистов, они при содействии американских спецслужб переместились в Афганистан в качестве «противовеса» для «Талибана».
«Ведь это одна из моделей поведения США. Штаты намеревались укрепить в Афганистане позиции именно Турции, особенно в аэропорту Кабула, и подтянуть поддержку в лице боевиков из Сирии, протурецких, с которыми турки давно знакомы. Они бы стали главной воинственной силой в Афганистане против «Талибана», поэтому я думаю, что американская политическая игра идет давно», — объяснил Вячеслав Матузов.
Теперь, по его словам, Анкара играет роль «троянского коня» в Ливии — при этом в стране скапливаются тысячи боевиков-исламистов. Новая нестабильность на севере Африки способна привести к катастрофическим результатам, развязав руки террористам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российским пенсионерам обещают единовременную выплату в размере 5000 рублей. Деньги можно будет получить уже в 2022...Подробнее
С 13 декабря на карты россиян начнут приходить денежные выплаты от Пенсионного фонда. В ПРФ объяснили, кто и на каких...Подробнее
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обнародовал отчет о заболевших новым штаммом коронавируса...Подробнее
Возможность введения 13-й пенсии в России в этом году прокомментировал председатель комитета Госдумы по труду,...Подробнее
Российские экономисты предоставили прогноз касательно поведения инфляции на 2022 год. Согласно данным аналитиков, в...Подробнее
Омбудсмен считает обвинение в мошенничестве на сумму в 2 400 000 000 рублей «чисто предпринимательской историей», за...Подробнее
Московская районная администрация Санкт-Петербурга сообщила о том, что педагог, которого обвинили в совершении...Подробнее
Генерал-полковник Киёфуми Ивата, который в былые времена служил руководителем штаба сухопутных войск Сил самообороны...Подробнее
С января 2022 года в России начнут менять деньги и появится новая цифровая валюта. Об этом сообщили в Центробанке РФ,...Подробнее
Российский экономист и аналитик Михаил Хазин дал прогноз по предстоящей экономической ситуации в стране. По словам...Подробнее
Комментировать