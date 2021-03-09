В Ливии российскими ЗРПК «Панцирь-С1» сбиты 47 турецких БПЛА Bayraktar TB2

Сегодня, 11:04

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В Ливии российскими ЗРПК «Панцирь-С1» сбиты 47 турецких БПЛА Bayraktar TB2

В Ливии российскими ЗРПК «Панцирь-С1» сбиты 47 турецких Bayraktar TB2.

В правительстве США сообщили о потерях, которые понесла Турция на территории Ливии: только официально подтверждены 47 случаев сбитых БПЛА Bayraktar TB2, на самом же деле таких беспилотников, возможно, значительно больше. И такой урон турецкая армия понесла за сравнительно короткое время, пока длится конфликт между силами Ливийской национальной армии и альянса Правительства национального единства Ливии и Турции. Об этом сообщает портал Avia.pro, ссылаясь на издание «Soha Military».

Помогли так «облегчить» турецкий военный арсенал российские комплексы «Панцирь-С», что расположены на территории Ливии. Примечателен тот факт, что месяцев шесть назад в турецкой прессе прошли сообщения о разгроме российских «Панцирей-С» в ливийском регионе.

Эксперты американского «Soha Military» пишут о 9 уничтоженных зенитно-ракетных комплексах, даже подсчитав потери турецкой и российской техники в денежном эквиваленте: 

«В Ливии комплексы «Панцирь-С1» действовали весьма профессиональнее. По данным американского военного репортера Джеффа Яворски, солдаты, управляющие комплексами ПВО, по всей видимости, как можно быстрее ознакомились со стратегией атаки Bayraktar TB2. По текущим данным репортера, потери в Ливии составляют 9 российских зенитно-ракетных комплексов «Панцирь-С1» по сравнению с 47 БПЛА в Турции, или в пересчете на наличные деньги составляют 118 миллионов долларов США из 245 миллионов долларов США».

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