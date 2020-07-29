Два российских истребителя МиГ-29 разбомбили турецкие ПВО в Ливии

Турецкие военные вновь понесли потери в Ливии: российские истребители МиГ-29 разгромили турецкие ПВО, пишет Аvia.pro . Авиация была применена для того, чтобы разрушить плацдарм, который готовили турецкие военные и силы Правительства национального согласия для штурма города Сирт. Целью удара было уничтожение развернутых Турцией позиций комплексов ПВО малой дальности, которые должны были защищать позиции турецких войск, сил ПНС и протурецких джихадистов во время штурма Сирта.

Какие именно средства ПВО были уничтожены, пока не сообщается. Предварительно, авиация разгромила три зенитные установки и один комплекс ПВО. Еще один источник заявляет, что были уничтожены только зенитные установки. Военные аналитики говорят о том, что российские истребители МиГ-29 серьезно усилили Ливийскую национальную армию. Предположительно, они могут принадлежать сирийским ВВС. Примечательно, что они даже не были замечены турецкими радарами, поскольку ответный огонь по ним не велся. В любом случае, авиация остановила в Ливии уже в третий раз попытку Турции провести серьезную наступательную операцию. И сейчас, считают эксперты, можно уже ожидать того, что ЛНА перейдет в контратаку.