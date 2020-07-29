Два российских истребителя МиГ-29 разбомбили турецкие ПВО в Ливии

Сегодня, 08:54

Анна Лисова

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Два российских истребителя МиГ-29 разбомбили турецкие ПВО в Ливии
Турецкие военные

Турецкие военные вновь понесли потери в Ливии: российские истребители МиГ-29 разгромили турецкие ПВО, пишет Аvia.pro. Авиация была применена для того, чтобы разрушить плацдарм, который готовили турецкие военные и силы Правительства национального согласия для штурма города Сирт. Целью удара было уничтожение развернутых Турцией позиций комплексов ПВО малой дальности, которые должны были защищать позиции турецких войск, сил ПНС и протурецких джихадистов во время штурма Сирта.

Какие именно средства ПВО были уничтожены, пока не сообщается. Предварительно, авиация разгромила три зенитные установки и один комплекс ПВО. Еще один источник заявляет, что были уничтожены только зенитные установки. Военные аналитики говорят о том, что российские истребители МиГ-29 серьезно усилили Ливийскую национальную армию. Предположительно, они могут принадлежать сирийским ВВС. Примечательно, что они даже не были замечены турецкими радарами, поскольку ответный огонь по ним не велся. В любом случае, авиация остановила в Ливии уже в третий раз попытку Турции провести серьезную наступательную операцию. И сейчас, считают эксперты, можно уже ожидать того, что ЛНА перейдет в контратаку.

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  • Авиа.про вбросило очередную ложь, а некоторые повторяют. Не приведено никаких свидетельств, что самолеты были российские. МИГ-29 находятся в собственности большого числа стран в спектре от Египта до США.
  • А мало верится в то, что пишете... Всюду одно вранье и разжигание международной ненависти... И похоже, что это занятие доставляет вам удовольствие...
  • Стоит ещё раз перечитать "заметку про ихого мальчика". В ней высказано однозначное предположение какому флагу могут принадлежать самолеты - СИРИИ!!
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