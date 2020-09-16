Мисмари рассказал, как проходят переговоры по возобновлению добычи нефти в Ливии

Сегодня, 21:10

Наталья Жданова

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Мисмари рассказал, как проходят переговоры по возобновлению добычи нефти в Ливии

Представитель Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари рассказал, как проходят переговоры по возобновлению нефтедобычи при участии армии Халифы Хафтара, Правительства национального согласия, членов Палаты Представителей, а также шейхов и старейшин племён Ливии.

По словам Мисмари, участники диалога создали специальную Комиссию во главе с членом Президентского совета ПНС Ахмедом Майтыгом. Комиссия ответственна за справедливое распределение нефти между восточными и западными регионами североафриканской республики с учетом интересов каждой стороны.

Спикер ЛНА сообщил, что первое Заседание комиссии было сорвано по заказу председателя Высшего госсовета ПНС Халеда аль-Мишри. Именно он приказал боевикам группировки «Братья-мусульмане» (запрещена в России) заблокировать визит Майтыга в Сирт, где должна была состояться рабочая встреча.

«Несмотря на это, мы по-прежнему открыты для внутриливийского диалога и планируем действовать в соответствии с одобренным ранее соглашением», — отметил Мисмари.

В заключение он подчеркнул, что все договорённости необходимо реализовывать, так это напрямую влияет на экономическую ситуацию как на западе, так и на востоке Ливии.

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