Российские истребители МиГ-29 в Ливии напугали турецких военных

Сегодня, 12:04

Ольга Громова

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Российские истребители МиГ-29 в Ливии напугали турецких военных

Истребители МиГ-29 российского производства, принадлежащие силам Ливийской национальной армии, пролетели над позициями военных Турции в Ливии. Этот полет был демонстрацией того, что даже на малейшую провокацию и попытку эскалации конфликта со стороны Правительства национального согласия ЛНА предпримет жесткие меры, пишет агентство Аvia.pro. 

Задействовать российские истребители в армии Хафтара решили после того, как источник в ПНС предупредил о том, что в Ливии готовится новый виток боевых действий. После проверки этой информации в небо взлетело «предупреждение» - его передали три истребителя МиГ-29.

Примечательно, что эти самолеты не были засечены ПВО, которые разместила в Ливии Турция - она, напомним, поддерживает в конфликте ПНС. Истребители турецкие военные увидели визуально и перепугались их неожиданному появлению. Такому «сюрпризу» они явно оказались не рады.

По всей видимости, истребители были скрыты от радаров посредством задействования средств РЭБ, поэтому МиГам удалось пролететь незамеченными. Технологиями невидимости и малозаметности эти самолеты не оснащаются.

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