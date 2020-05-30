Завербованные Турцией сирийские наёмники отказываются воевать в Ливии без обещанных денег

Переброшенный в Ливию сирийский наёмник рассказал, как Анкара бросила его и других сирийских боевиков «на произвол судьбы». По мнению профессора МГУ Александра Вавилова, ситуация с обманутыми наёмниками не должна вызывать удивления.

Накануне Ливийская национальная армия предоставила очередные доказательства военного вмешательства Турции во внутриливийский конфликт. Официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари предъявил аудиозапись, на которой сирийский наёмник рассказал о том, как его обманули турецкие вербовщики.

Сириец рассказал, что Анкара обещала хорошие зарплаты, но за 6 месяцев пребывания на территории североафриканской республики никаких денег наёмники так и не увидели. При этом, по словам боевика, контракт с Анкарой заключался только на три месяца. Сейчас же возможности вернуться на родину и сирийцев попросту нет.

«Видите в чем дело, поманили их хорошей зарплатой, сказали: «В Сирии, допустим, вы получаете 100 долларов, а в Ливии будете получать 300». Поманили всякого рода другими лакомыми кусочками. А потом, как это обычно бывает, когда завезли в страну, их, по существу, во многом бросили», — прокомментировал Вавилов.

Он отметил, что сирийские наёмники будут пытаться добиться справедливости, надеясь получить свои деньги. За деньги они будут готовы сражаться дальше.

«Как дальше будут развиваться события — тут несколько вариантов. Или они могут поднять определенное восстание для того, чтобы добиться своих прав, но они наемники — им самое главное деньги плати, они будут работать, будут сражаться. Или же начнется потихонечку оттуда бегство, но бегство сложно предположить. Почему? Потому что, все-таки, выбираться из Ливии, из страны, сильно пострадавшей от кризиса, непросто. Это и денег стоит, и нужно искать коридоры и пути. Их туда привезли, в основном самолетами, а сейчас выбраться самосильно достаточно непросто», — объяснил профессор.