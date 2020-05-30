Завербованные Турцией сирийские наёмники отказываются воевать в Ливии без обещанных денег

Переброшенный в Ливию сирийский наёмник рассказал, как Анкара бросила его и других сирийских боевиков «на произвол судьбы». По мнению профессора МГУ Александра Вавилова, ситуация с обманутыми наёмниками не должна вызывать удивления.
Накануне Ливийская национальная армия предоставила очередные доказательства военного вмешательства Турции во внутриливийский конфликт. Официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари предъявил аудиозапись, на которой сирийский наёмник рассказал о том, как его обманули турецкие вербовщики.
Сириец рассказал, что Анкара обещала хорошие зарплаты, но за 6 месяцев пребывания на территории североафриканской республики никаких денег наёмники так и не увидели. При этом, по словам боевика, контракт с Анкарой заключался только на три месяца. Сейчас же возможности вернуться на родину и сирийцев попросту нет.
Он отметил, что сирийские наёмники будут пытаться добиться справедливости, надеясь получить свои деньги. За деньги они будут готовы сражаться дальше.
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