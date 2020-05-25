Террористы ПНС Ливии могли убить узника "Митиги" ради вброса о ЧВК "Вагнера"

Материалы террористов Правительства национального согласия (ПНС), якобы "подтверждающие" присутствие ЧВК "Вагнера" в Ливии, вызывают огромные сомнения.

Боевики подконтрольной ПНС Ливии группировки RADA опубликовали фотографии и видеозаписи, на которых запечатлен убитый мужчина славянской наружности, якобы являющийся бойцом ЧВК "Вагнера". Однако по некоторым признакам можно говорить о том, что тело погибшего было перемещено к месту съемки. Заведенная за спину правая рука может свидетельствовать о том, руки были связаны сзади.

Экипировка мужчины также вызывает массу вопросов. К примеру, на нем надеты черные ботинки, являющиеся не самым удачным выбором для жаркого климата, особенно в свете доступности специализированной для подобных погодных условий обуви. Также неясна модель шлема, якобы использовавшегося погибшим, на котором, что примечательно, отсутствуют следы эксплуатации.

Второе видео, опубликованное боевиками, продемонстрировало осмотр личных вещей мужчины. Интересным фактом является наполнение рюкзака, уложенное нехарактерным для военных образом. На кадрах третьего видеоролика можно увидеть тело погибшего в морге и его личные вещи, среди которых в глаза бросается десятирублевая купюра, хотя в России она практически не используются. Странным выглядит набор купюр по одной каждого номинала, кроме сторублевой. Наиболее логичным был бы набор из нескольких сотенных купюр и пары купюр крупного номинала.

Медицинские документы, подтверждающие осмотр тела мужчины и причины его гибели предоставлены не были. Неизвестно, когда и от чего он умер. Странным является и разность прозвищ на радиостанции и рюкзаке погибшего, на котором написано слово "Хунгуз", являющееся обозначением китайской народности - оно не вяжется со "славянином".

Через некоторое время в соцсетях появился пост, в котором говорилось, что убитым является якобы врач из Украины, похищенный боевиками в Триполи, однако вскоре психолог Андрей Кузьменко записал видео, в котором подтвердил, что находится в Киеве, а информация, размещенная в Сети о его гибели в Ливии, недостоверна. Еще один пользователь соцсетей утверждал, что убитый — серб Алекса Дурич, но и это заявление вскоре было опровергнуто.

Спустя несколько дней террористы ПНС Ливии выложили фотографии якобы второго погибшего бойца ЧВК "Вагнера", однако очевидно, что на этих фото запечатлен тот же самый мужчина, но в другом месте. Информация о личности и гражданстве убитого не была предоставлена до сих пор, как и доказательства того, что он являлся бойцом ЧВК "Вагнера". Вероятно, что мужчина мог быть гражданином стран СНГ, заточенным в тюрьму "Митига" и убитым террористами ради создания очередного бездоказательного вброса.