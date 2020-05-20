Только реальная сила заставит боевиков ПНС Ливии отпустить похищенных социологов - мнение экспертов

С мая 2019 года двое российских социологов Максим Шугалей и Самер Суйэфан незаконно удерживаются в ливийской тюрьме террористами так называемого Правительства национального согласия. Боевики отказываются вести какие-либо переговоры по поводу освобождения россиян. По мнению политического аналитика Владимира Соловейчика, для освобождения социологов террористам необходимо показать реальную силу, так как дипломатического языка они не понимают.

Напомним, Шугалей и Суэйфан с разрешения триполитанского правительства проводили в Ливии социологические расследования. Однако боевики террористической группировки, подконтрольной тому самому правительству, похитили россиян и заточили в частную тюрьму «Митига».

Соловейчик отметил, что попытки вести переговоры с террористами ни к чему не привели.

«Если специалисты Ливийской Национальной Армии утверждают, что это возможно и реально, то будем этим специалистам доверять. В любом случае, очевидно, что никто просто так, добровольно российских граждан на свободу не отпустит. Очевидно, вопрос придется решать силовым путем, поскольку о выкупе речи не идет», — объяснил эксперт.

Аналитик обратил внимание на то, что ПНС представляет собой конгломерат из террористических бандформирований. Очевидно, что с террористами стоит объясняться на их языке. Когда боевики ПНС увидят российские войска на границе, то сразу станут более сговорчивыми.

«Вести переговоры, безусловно правильно, но надо понимать, что эти переговоры ничего не дадут. Потому что, ПНС ориентируется на своих союзников из числа террористических группировок. ПНС очень хочет доказать версию о российском вмешательстве в ливийские дела, для этого ей нужны в качестве заложников 2 гражданина России», — подчеркнул Соловейчик.

По мнению общественного деятеля Ивана Аркатова, освобождение российских социологов может быть произведено в рамках спецоперации, хотя сам он, по собственному признанию, скорее сторонник дипломатических путей разрешения конфликтных ситуаций.

«В крайнем случае можно применить не полностью силовой вариант. Такое возможно, но, если это будет, то это будет аккуратная спецоперация», — предположил Аркатов.

Он подчеркнул, что с террористами ПНС будет проще вести переговоры, когда им продемонстрируют силу. Аркатов подчеркнул, что другие государства не стесняются использования вооружённых сил для демонстрации силы.

«Не просто так США активно используют такой способ при своих различных международных действиях, провокациях. Не просто так они свой флот гоняют к различным берегам», — подытожил он.