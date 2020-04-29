Согласно информации РИА Новости, Генеральная прокуратура ПНС (Правительства национального согласия) Ливии выдвинула российским ученым Самеру Суэйфану и Максиму Шугалею официальные обвинения. При этом источник издания «Русская планета» в РИА Новости отметил, что сведения поступили от руководителя российской контактной группы по североафриканской республике Льва Деньгова.

Со ссылкой на адвоката социологов Мухаммеда Айяда РИА Новости пишет, будто Генпрокуратура ПНС еще в феврале выдвинула обвинения россиянам, уже год находящимся в заточении в тюрьме «Митига», вменив ученым вмешательство в выборы и встречу с Сейфом аль-Исламом Каддафи.

Помимо этого, Айяд сообщил, что состояние россиян можно оценить как «нормальное», а также подчеркнул, что его встрече со специалистами никто не препятствовал.

Лев Деньгов, передавший РИА Новости вброс ПНС, по сути является полноценным представителем триполитанского «правительства» в России. Есть основания предполагать, что его завербовали еще в 2014 году во время переговоров 34 глав группировок Ливии. Уже через год он стал руководителем контактной группы от РФ. В его обязанности входило налаживание отношений между участниками ливийского конфликта.

Однако Деньгов пошел по другому пути. Впоследствии его действия показали, что он не только нарушил нейтралитет, но и принялся отстаивать позицию боевиков, признавая ПНС единственным законным органом, сообщает издание НСН. Помимо этого, Деньгов начал осуждать действия Ливийской национальной армии и ее командующего Халифы Хафтара, благодаря которому восток Ливии удалось зачистить от террористов. Также после освобождения города Сирт силами Ливийской национальной армии Деньгов поспособствовал тому, чтобы пустить через российские СМИ дезинформацию о том, будто ПНС возвратило контроль над населенным пунктом. Однако Сирт остался за ЛНА.

После этого именно Деньгов сообщил о «нормальном» состоянии россиян. Из чего можно сделать вывод, что это была обычная «заказуха». Специалистов до сих пор удерживают в неофициальной тюрьме «Митига», где над людьми издеваются и подвергают пыткам (что подтверждают российские моряки, отсидевшие в этой тюрьме три года).

О тяготах социологов в ливийских застенках рассказывает недавно вышедший на онлайн-экраны фильм «Шугалей», основанный на судьбе социологов в Ливии. Как считает глава ФЗНЦ Александр Малькевич, именно выход картины стал поводом для вброса о якобы предъявленных обвинениях.

Также Малькевич отметил, что на адвоката россиян оказывали сильное давление, поэтому он не смог дальше продолжить работу. Кроме того, он напомнил, что Айяд смог встретиться с социологами лишь единожды.

По мнению главы ФЗНЦ, предъявленные россиянам обвинения во вмешательстве в ливийские выборы – полный бред, поскольку в североафриканской стране отсутствуют закон о выборах и Конституция.