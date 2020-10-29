Арутюнов: Азербайджан существенно истощил запасы беспилотников

Вооруженные силы Азербайджана существенно истощили свои ресурсы беспилотных летательных аппаратов, заявил военный эксперт Давид Арутюнов.
В последние несколько дней в СМИ то и дело мелькают сообщения о сбитых турецких беспилотниках "Байрактар". За все время боевых действий в Карабахе, которые возобновились с 27 сентября, было уничтожено около десятка таких ударных БПЛА, которые способны наносить удары многократно. Отстрелявшись, такой беспилотник возвращается на базу за боеприпасами и снова готов идти в атаку.
Но Армении и Азербайджану, похоже, удалось нащупать ниточку, которая позволяет уничтожать передовые турецкие дроны.
Военный эксперт подчеркнул, что информация пока только на уровне предположений. Потому как существует версия, что на вооружении Карабаха появились новые системы, предназначенные для борьбы с беспилотниками.
Но как бы там ни было, определенное истощение в Азербайджане запасов применяемых устройств, как говорится, налицо.
Напомним: интенсивные бои в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября нынешнего года. Страны, помимо боевых действий, обмениваются взаимными обвинениями и сесть за стол мирных переговоров пока не соглашаются. Трижды Армения и Азербайджан при посредничестве других стран договаривались о перемирии, и трижды оно срывалось.
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