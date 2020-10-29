Арутюнов: Азербайджан существенно истощил запасы беспилотников

Сегодня, 18:26

Ольга Громова

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Арутюнов: Азербайджан существенно истощил запасы беспилотников

Вооруженные силы Азербайджана существенно истощили свои ресурсы беспилотных летательных аппаратов, заявил военный эксперт Давид Арутюнов.

В последние несколько дней в СМИ то и дело мелькают сообщения о сбитых турецких беспилотниках "Байрактар". За все время боевых действий в Карабахе, которые возобновились с 27 сентября, было уничтожено около десятка таких ударных БПЛА, которые способны наносить удары многократно. Отстрелявшись, такой беспилотник возвращается на базу за боеприпасами и снова готов идти в атаку.

Но Армении и Азербайджану, похоже, удалось нащупать ниточку, которая позволяет уничтожать передовые турецкие дроны.

"Конкретной достоверной информации нет, но можно строить предположения о возможном применении каких-то средств радиоэлектронного противодействия, которые могут обеспечить такой эффект, связанный именно с потерей оператором или перехватом контроля над устройством", - заявил Арутюнов в интервью агентству «Sputnik Армения».

Военный эксперт подчеркнул, что информация пока только на уровне предположений. Потому как существует версия, что на вооружении Карабаха появились новые системы, предназначенные для борьбы с беспилотниками.

Но как бы там ни было, определенное истощение в Азербайджане запасов применяемых устройств, как говорится, налицо.

«Большой процент применяемых Баку средств — не многоразовые беспилотники, а высокоточные боеприпасы. Расходы в ходе боевых действий очень велики. Невзирая на сведения о том, что из Израиля поставки идут регулярно (Тель-Авив поставляет дроны-камикадзе, - авт.), кроме того, ресурсы Турции и Азербайджана достаточно большие, но не исключаю и определенное истощение», - добавил Арутюнов.

Напомним: интенсивные бои в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября нынешнего года. Страны, помимо боевых действий, обмениваются взаимными обвинениями и сесть за стол мирных переговоров пока не соглашаются. Трижды Армения и Азербайджан при посредничестве других стран договаривались о перемирии, и трижды оно срывалось.

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