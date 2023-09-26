«The New York Times»: ВС Украины серьезно рискуют, замедляя наступление

Командование Вооруженных сил Украины серьезно рискует, замедляя темпы контрнаступления. К такому мнению пришли обозреватели газеты «The New York Times».

В своей публикации они напоминают, что скоро прекрасная осенняя погода, которая благоприятствует наступлению, изменится. Уже в октябре на Украине могут пойти сильные дожди. Как следствие, начнется бездорожье. В таких условиях наступающие войска не смогут использовать поставленные своими западными союзниками тяжелые танки.

«В октябре ожидаются проливные дожди. Размокшие грунты могут помешать использованию тяжелой бронетехники, в том числе американских танков Abrams и британских Challenger», — говорится в материале.

Военный эксперт Марин Мирон, с которым побеседовали обозреватели, считает, что если ВСУ будут использовать танки после наступления сезона дождей, они рискуют просто потонуть в грязи.

На Украине, к слову, признают, что вес танков Abrams может быть проблемой. Поэтому, как подчеркивал в недавнем интервью глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, они не будут использоваться в общевойсковых боях. Американские танки ВСУ намерены применять в специфических и тщательно подготовленных операциях.

Автор текста: Ольга Громова

Информационное агентство «Что происходит»