Туристы РФ назвали безопасный способ вернуться из Европы на автомобиле

Сегодня, 10:59

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Туристы РФ назвали безопасный способ вернуться из Европы на автомобиле
Фото из открытых источников

Российские туристы рассказали о том, как им удалось вернуться из Европы на личных автомобилях.

Из-за санкционных ограничений туристы в РФ возвращаются окольными путями через Болгарию, Турцию и Грузию. Формально дорога закрыта только в одну сторону: из РФ в Прибалтику. Тем не менее, для собственного спокойствия через эти страны многие россияне сейчас предпочитают не ездить на собственном транспорте, пишет газета «Известия».

«Ехали из Литвы на машине с нарушением таможенного режима. Решили не испытывать судьбу и на границы Прибалтики с Россией не поехали», — рассказал путешественник Владимир.

В итоге он преодолел лишних 5 тыс. километров, при том что формально границ между странами ЕС нет. Но, тем не менее, на выезде из стран есть «карманы», где дежурят полицейские и таможня.

По его словам, наиболее сложно было преодолевать границу между Польшей и Словакией. Но, по его словам, ему повезло, поскольку когда он ехал, все люди в форме были заняты проверкой других машин.

По его словам, строже всего к машинам с российскими номерами сейчас относятся в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Напомним, ЕС включил автомобили к санкционным ограничениям в отношении РФ. Поэтому в странах ЕС могут изымать автомобили на российских номерах.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Что происходит»

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