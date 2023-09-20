Автомобиль российских миротворцев в Карабахе оказался буквально изрешечён

Несколько дней назад автомобиль российских миротворцев был обстрелян в Карабахе. На машине четко просматривалась маркировка, которая указывает на принадлежность к российской миротворческой миссии. То есть, инцидент не был случайностью, атака имела целенаправленный характер. В Баку уже официально признали, что за обстрелом стоят военные Азербайджана. Подробности инцидента и мотивы действий военных, атаковавших российских миротворцев, пока не раскрываются, пишет Avia.Pro.

Сейчас проводится расследование по факту произошедшего инцидента, который вызвал широкий резонанс. Также уже стало известно о задержании азербайджанских военнослужащих, которые причастны к обстрелу. Судя по огромному количеству пробоин в машине, огонь был шквальным, преднамеренным и нацеленным на поражение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»