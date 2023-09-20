Автомобиль российских миротворцев в Карабахе оказался буквально изрешечён

Сегодня, 09:14

Image 16+
Автомобиль российских миротворцев в Карабахе оказался буквально изрешечён
Источник фото: avia.pro

Несколько дней назад автомобиль российских миротворцев был обстрелян в Карабахе. На машине четко просматривалась маркировка, которая указывает на принадлежность к российской миротворческой миссии. То есть, инцидент не был случайностью, атака имела целенаправленный характер. В Баку уже официально признали, что за обстрелом стоят военные Азербайджана. Подробности инцидента и мотивы действий военных, атаковавших российских миротворцев, пока не раскрываются, пишет Avia.Pro.

Сейчас проводится расследование по факту произошедшего инцидента, который вызвал широкий резонанс. Также уже стало известно о задержании азербайджанских военнослужащих, которые причастны к обстрелу. Судя по огромному количеству пробоин в машине, огонь был шквальным, преднамеренным и нацеленным на поражение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Автомобиль российских миротворцев в Карабахе оказался буквально изрешечён

Сегодня, 09:14

В Пекине считают, что Китай и США должны укреплять связи

Вчера, 12:09

Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о «войне со всем миром» при ядерном ударе

Вчера, 09:09

Глава НКР Шахраманян анонсировал вынужденные шаги для безопасности

20-09-2023, 11:54

В Беларуси осталось менее тысячи бойцов ЧВК «?Вагнер»

18-09-2023, 21:24

Телеграм-каналы: Кадыров в ЦКБ, его окружение в Москве

18-09-2023, 10:39

Американский истребитель F-15EX может сбить сразу шесть самолетов противника

18-09-2023, 09:24

Французский министр Грегуар предложила учить школьников приготовлению еды из-за роста цен

16-09-2023, 20:49

В Эстонии хотят конфисковать машины с номерами России

14-09-2023, 14:24

Пожилая американка прожила в доме на дереве 17 лет и была вынуждена его снести

14-09-2023, 13:29

Sky News: ВС Украины атаковали судоремонтный завод в Севастополе ракетами Storm Shadow

13-09-2023, 18:24

Военный эксперт Прохватилов счел Gripen «истребителями для бедных»

13-09-2023, 11:49

Стюардесса назвала самых шумных пассажиров

12-09-2023, 20:44

Белый дом близок к принятию решения о поставках ВСУ дальнобойных ракет с кассетными бомбами

12-09-2023, 09:24

Турция ужесточит контроль недвижимости иностранцев

11-09-2023, 19:09

Экс-морпех США Берлетик: Новое западное оружие не поможет ВСУ

11-09-2023, 15:19

Экс-аналитик ЦРУ удивился странному поведению ВСУ перед наступлением

10-09-2023, 21:39

Генерал ВС США Марк Милли: у ВС Украины есть 30-45 дней до конца наступления

10-09-2023, 12:59

Великобритания поставила Украине четыре эхолота на сумму 1,6 миллиона фунтов

10-09-2023, 09:49

Турист из США прилетел на Филиппины и оказался на ИВЛ с загадочной болезнью

9-09-2023, 19:44

Возможно, Вам будет интересно

Брянская область оказалась под угрозой ударов новыми ракетами армии ВСУ

Брянская область оказалась под угрозой ударов новыми ракетами армии ВСУ

20-09-2023, 13:44

0

Военный эксперт Василий Фатигаров заявил о том, что ракеты, которые появились на вооружении ВСУ, угрожают теперь и...

Подробнее
На руке свердловского вице-губернатора Олега Чемезова заметили часы за 4 миллиона

На руке свердловского вице-губернатора Олега Чемезова заметили часы за 4 миллиона

20-09-2023, 09:59

0

На руке свердловского вице-губернатора Олега Чемезова были замечены часы Santos de Cartier стоимостью в 4 миллиона. На...

Подробнее
В Омске на заправках «Газпромнефти» пропали бензин и солярка

В Омске на заправках «Газпромнефти» пропали бензин и солярка

Вчера, 11:34

0

В Омске серьезные проблемы с бензином и соляркой, которые не только подорожали, но и вообще пропали с заправок. Об этом...

Подробнее
Какие страны войдут в военный союз России: Китай и Казахстан окажутся за бортом

Какие страны войдут в военный союз России: Китай и Казахстан окажутся за бортом

19-09-2023, 22:34

0

Для того чтобы эффективнее противостоять Западу, России нужен военный союз. Об этом заявил учредитель Царьграда...

Подробнее
Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о «войне со всем миром» при ядерном ударе

Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о «войне со всем миром» при ядерном ударе

Вчера, 09:09

0

Использование ядерного оружия одной страной повлечет за собой сползание мира к ядерной катастрофе. Такое заявление в...

Подробнее
Экс-опер Белоконный в Нижнем Тагиле выступил с последним словом и сделал неожиданное заявление

Экс-опер Белоконный в Нижнем Тагиле выступил с последним словом и сделал неожиданное заявление

19-09-2023, 10:29

0

Бывший опер Руслан Белоконный выступил с последним словом, заявив, что полностью невиновен. Его дело слушает суд в...

Подробнее

Новости партнеров