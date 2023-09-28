В Японии испытывают дефицит лекарств от кашля

Министерство здравоохранения Японии призвало своих сотрудников по всей стране ограничить назначение препаратов, подавляющих кашель и способствующих отхождению мокроты. Министерство обратилось к администрациям медучреждений и муниципалитетам, распорядившись об эффективном использовании скромных запасов медикаментов.

Врачам рекомендовано ограничивать прием таких препаратов конкретными сроками. Как заявили в ведомстве, поставки этих лекарств ограничены. При этом в Стране восходящего солнца наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом. Японские медики уже третью неделю подряд фиксируют вспышку ковида, а случаи заболевания гриппом – уже пятую неделю. Ряд регионов уже испытал на себе последствия дефицита лекарственных средств от кашля.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»