Глава НКР Шахраманян анонсировал вынужденные шаги для безопасности

В Екатеринбурге бензин и дизель вновь подорожали, на заправке исчез 95-й бензин
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В Нагорно-Карабахской республике будут предприниматься меры для того, чтобы повысить безопасность. Об этом сообщил глава НКР Шахраманян, передает РБК.
«Арцах будет вынужден пойти на соответствующие шаги, поставив в приоритет физическую безопасность. Поскольку международное сообщество не предпринимает практических шагов на фоне боевых действий в регионе», — заявил Шахраманян.
В Карабахе идет эвакуация населения. Вывезены в безопасные районы более 2 тыс. человек, из которых свыше половины – дети. Эвакуация необходима, поскольку продолжаются обстрелы артиллерией Степанакерта.
Армения обвиняет РФ в бездействии. Но в Минобороны РФ утверждают, что в Карабахе действуют миротворческие силы.
«С 12:00 19 сентября российские миротворцы фиксируют многочисленные факты нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана по всей линии соприкосновения», – указано в сообщении ведомства.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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