Глава НКР Шахраманян анонсировал вынужденные шаги для безопасности

Сегодня, 11:54

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Глава НКР Шахраманян анонсировал вынужденные шаги для безопасности
Фото из открытых источников

В Нагорно-Карабахской республике будут предприниматься меры для того, чтобы повысить безопасность. Об этом сообщил глава НКР Шахраманян, передает РБК.

«Арцах будет вынужден пойти на соответствующие шаги, поставив в приоритет физическую безопасность. Поскольку международное сообщество не предпринимает практических шагов на фоне боевых действий в регионе», — заявил Шахраманян.

В Карабахе идет эвакуация населения. Вывезены в безопасные районы более 2 тыс. человек, из которых свыше половины – дети. Эвакуация необходима, поскольку продолжаются обстрелы артиллерией Степанакерта.

Армения обвиняет РФ в бездействии. Но в Минобороны РФ утверждают, что в Карабахе действуют миротворческие силы.

«С 12:00 19 сентября российские миротворцы фиксируют многочисленные факты нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана по всей линии соприкосновения», – указано в сообщении ведомства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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