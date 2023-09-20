«The Hill»: После ухудшения погодных условий инициатива на поле боя может перейти к России

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В зоне СВО на Украине еще продолжается климатическое лето. Но как только там установится настоящая осенняя погода, с туманами, пронизывающими холодами и частыми дождями, Вооруженные силы Украины, вероятно, утратят инициативу на поле боя. Она может перейти к ВС РФ, так как украинцы не смогут быстро проводить наступательные операции из-за размокших грунтов и разбитых дорог, пишет в статье на страницах «The Hill» обозреватель Брэд Дресс.
По его мнению, такой сценарий возможен, если ВСУ не смогут добиться значимого успеха в ближайшие недели.
У армии Украины осталось не так много времени до наступления осенней распутицы. Погода рано или поздно испортится. Для наступления ВС Украины «часы неумолимо тикают», подчеркивает Дресс. И если холода грянут раньше, чем украинские войска добьются значимых успехов, инициатива на театре боевых действий неизбежно перейдет к РФ, заключил обозреватель.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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