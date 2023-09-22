Военкор Котенок заявил, что в Мали рухнул самолет, принадлежащий ЧВК «Группа Вагнера»

Как недавно сообщил военный корреспондент Юрий Котенок, в Республике Мали случилось крушение транспортного самолета Ил-76. Это произошло в регионе Гао.

«Произошло крушение транспортного самолета Ил-76 в регионе Гао в Мали», — такое сообщение передал военный корреспондент Юрий Котенок на страницах своего Telegram-канала.

В соответствии с имеющейся информацией, данный борт, с высокой степенью вероятности, может принадлежать ЧВК «Группа Вагнера». Причины аварии пока не уточняются.

Об этом сегодня сообщают корреспонденты информационно-новостного онлайн-издания News.ru.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»