Военкор Котенок заявил, что в Мали рухнул самолет, принадлежащий ЧВК «Группа Вагнера»

Сегодня, 00:09

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Военкор Котенок заявил, что в Мали рухнул самолет, принадлежащий ЧВК «Группа Вагнера»
Фото из открытых источников

Как недавно сообщил военный корреспондент Юрий Котенок, в Республике Мали случилось крушение транспортного самолета Ил-76. Это произошло в регионе Гао. 

«Произошло крушение транспортного самолета Ил-76 в регионе Гао в Мали», — такое сообщение передал военный корреспондент Юрий Котенок на страницах своего Telegram-канала.

В соответствии с имеющейся информацией, данный борт, с высокой степенью вероятности, может принадлежать ЧВК «Группа Вагнера». Причины аварии пока не уточняются. 

Об этом сегодня сообщают корреспонденты информационно-новостного онлайн-издания News.ru.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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Военкор Котенок заявил, что в Мали рухнул самолет, принадлежащий ЧВК «Группа Вагнера»

Сегодня, 00:09

Image 16+
Военкор Котенок заявил, что в Мали рухнул самолет, принадлежащий ЧВК «Группа Вагнера»
Фото из открытых источников

Как недавно сообщил военный корреспондент Юрий Котенок, в Республике Мали случилось крушение транспортного самолета Ил-76. Это произошло в регионе Гао. 

«Произошло крушение транспортного самолета Ил-76 в регионе Гао в Мали», — такое сообщение передал военный корреспондент Юрий Котенок на страницах своего Telegram-канала.

В соответствии с имеющейся информацией, данный борт, с высокой степенью вероятности, может принадлежать ЧВК «Группа Вагнера». Причины аварии пока не уточняются. 

Об этом сегодня сообщают корреспонденты информационно-новостного онлайн-издания News.ru.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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Лента

Военкор Котенок заявил, что в Мали рухнул самолет, принадлежащий ЧВК «Группа Вагнера»

Сегодня, 00:09

История: Кто жил и кто правил в Нагорном Карабахе

Вчера, 14:34

«The Hill»: После ухудшения погодных условий инициатива на поле боя может перейти к России

22-09-2023, 11:24

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22-09-2023, 10:29

Автомобиль российских миротворцев в Карабахе оказался буквально изрешечён

22-09-2023, 09:14

В Пекине считают, что Китай и США должны укреплять связи

21-09-2023, 12:09

Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о «войне со всем миром» при ядерном ударе

21-09-2023, 09:09

Глава НКР Шахраманян анонсировал вынужденные шаги для безопасности

20-09-2023, 11:54

В Беларуси осталось менее тысячи бойцов ЧВК «?Вагнер»

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18-09-2023, 10:39

Американский истребитель F-15EX может сбить сразу шесть самолетов противника

18-09-2023, 09:24

Французский министр Грегуар предложила учить школьников приготовлению еды из-за роста цен

16-09-2023, 20:49

В Эстонии хотят конфисковать машины с номерами России

14-09-2023, 14:24

Пожилая американка прожила в доме на дереве 17 лет и была вынуждена его снести

14-09-2023, 13:29

Sky News: ВС Украины атаковали судоремонтный завод в Севастополе ракетами Storm Shadow

13-09-2023, 18:24

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13-09-2023, 11:49

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