Переехавшая в Испанию россиянка рассказала об отношении местных к русским

В Испании стали бояться русских. Об этом сообщает издание Лента.ру.

Обозреватели новостного интернет-издания побеседовали с россиянкой Анной, которая некоторое время назад перебралась жить в Испанию и сейчас она является студенткой университета Les Roches в городе Марбелья. Очевидица рассказала, как на самом деле за рубежом относятся к россиянам и их политике.

Так, Анна сообщила, что в 2022 году в Испании значительно изменилось отношение к выходцам из России и оно не поменялось до сих пор. Конкретно в ее учебном заведении приезжих россиян стараются обходить стороной, их стали даже бояться, хотя на самом деле эти ребята спокойные и нормальные.

«Это нормальные, спокойные ребята, все хорошо общаются, и с ними проблем никаких нет», — говорит Анна.

А вот большинство испанцев, по словам студентки-россиянки, к политике и мировым событиям абсолютно равнодушны.

«Что касается самих испанцев, то они, к моему удивлению, оказались людьми, которым все равно на политическую обстановку. По большей части им правда безразлично, что происходит в мире», — утверждает она.

Анна добавила, что в последнее время в Испании наблюдаются сложности с оформлением документов для приехавших из России, однако девушка имеет вид на жительство и эти сложности ее не коснулись.

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Информационное агентство «Что происходит»