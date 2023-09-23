Никол Пашинян заявил о стремлении союзников Еревана доказать слабость Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что даже союзники Армении пытаются доказать ее уязвимость и невозможность существовать как независимое государство.

По его словам, те военные союзы, в которых состоит Армения, оказались неэффективными для защиты ее интересов, что доказал конфликт в Карабахе, передает «Интерфакс».

«Армения никогда не отказывалась от союзнических обязательств и не предавала своих союзников. Но анализ ситуации показывает, что системы безопасности и союзники, на которых мы долгое время надеялись, поставили задачу показать нашу уязвимость и невозможность для народа Армении иметь независимое государство», — сказал Пашинян.

События последних десятилетий, подчеркнул он, демонстрируют стремление партнеров Армении доказать уязвимость республики в сфере безопасности, тем самым ставят под угрозу, в том числе, ее внутреннюю безопасность и стабильность.

Поэтому он обратился с призывом к международному сообществу поддержать независимость и территориальную целостность Армении.

Автор текста: Анна Лисова

Информационное агентство «Что происходит»