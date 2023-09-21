История: Кто жил и кто правил в Нагорном Карабахе

Сегодня, 14:34

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История: Кто жил и кто правил в Нагорном Карабахе
Фото из открытых источников

История Нагорного Карабаха – это история территории, которая постоянно в эпицентре противостояния.

Карабах в переводе с тюркских языков «черный сад», а Арцах по-армянски — «солнечный лес», пишет «Коммерсантъ». Исходя из данных, которые удалось получить историкам, первые поселения на этих территориях появились в VII веке до новой эры, а  после формирования в IV веке до н. э. царства Великая Армения эта территория стала северо-восточной периферией.

Правители и царства сменялись в Карабахе быстро. Было время, когда там правили греки, их сменяли персы. Несколько столетий Карабахом правил Халифат. Войны за эти территории не утихали, и лишь усилились, когда люди начали активно использовать нефть как топливо.

В 1918 году «протектором» Азербайджана снова становится Британия, но в 1920 году Азербайджан входит в военный союз с Россией, так как России необходима бакинская нефть, а Азербайджан ищет влиятельного покровителя, готового защитить ее от британцев.

Нагорный Карабах при этом протестует против хождения в Советский Союз и Армения его поддерживает. Но все заканчивается тем, что и Армения становится республикой СССР, а Карабах выполняет роль ворот в Армению.

Нагорный Карабах остается спорной территорией до 5 июля 1921 года. Кавказское бюро ВКП (б) оставляет эту территорию в составе Азербайджана. И хотя там номинально все сводилось к принципам дружбы народов и наций, все понимали, что конфликт может вспыхнуть в любой момент.

В 1980-х во время кризиса в СССР в Степанакерте снова проявились старые проблемы. Начались этнические столкновения, и даже погромы. Союзные власти пытались это предотвращать, но стабилизировать ситуацию не удавалось. Азербайджан блокировал армянские районы Карабаха и на совместной сессии областного совета и Верховного совета Армении принимается решение о присоединении области к Армении. Его отменил Верховный совет СССР, но сигнал поступил пугающий.

2 сентября 1991 года, Нагорный Карабах в лице областного совета депутатов провозгласил независимую Нагорно-Карабахскую республику. Азербайджан в этот период выходит из СССР. И начался военный конфликт, который продлился до 1994 года.

Стычки разной интенсивности продолжались несколько лет, а в 2020 году Азербайджан начал военную операцию по деоккупации районов «пояса безопасности». Азербайджанцы смогли занять часть территорий Нагорного Карабаха, а в сентябре уже 2023 года снова провели молниеносную силовую операцию.

Как утверждают некоторые эксперты, помощь Азербайджану оказала Турция. При этом Армения не получила ощутимой поддержки от РФ, хотя рассчитывала на нее. Но, несмотря на кажущийся финал, реальность такова, что споры вокруг Нагорного Карабаха будут возобновляться, уверены эксперты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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