Нижегородка рассказала об отдыхе в Абхазии

Сегодня, 12:14

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Нижегородка рассказала об отдыхе в Абхазии
Фото из открытых источников

Журналистка из России Дарья Бурмистрова рассказала о том, как ей отдыхалось в Абхазии. В сентябре жары в Абхазии уже не было, но море еще было теплым. Жительница Нижнего Новгорода находилась почти в центре Нового Афона, где есть собственный подогреваемый бассейн. После приезда россиянка и четверо других отдыхающих отправились на джипе на Альпийские луга. Они побывали на голубом озере, посмотрели на Гегский водопад, Юпшарский каньон и полюбовались горным озером Рица.

Россиянка обратила внимание на то, что маркетинг — не самая сильная черта абхазов. Зачастую местные жители пытаются продать горячительные напитки, перед этим опоив потенциальных покупателей. На вежливые отказы они преграждали путь.

«В Бахмут вас надо, на мясо», — заявил кто-то из торговцев на очередной отказ.

По мнению россиянки, абхазы могли бы уважительнее относиться к людям, которые привозят деньги в их бедствующую страну. Жительница Волгограда Арина Рязанова хорошо отдохнула с семьей в Абхазии и при этом ей удалось сэкономить. По словам женщины, знакомые советовали ей запастись наличкой и предупредили о возможных нападках местных жителей, а также рассказывали о мошенничестве в этой стране.

На таможне Рязановы пробыли всего 15 минут. По словам россиянки, ее впечатлили живописные виды Абхазии. Семья побывала на даче Сталина, заплатив за экскурсию 300 рублей с человека. Арина запечатлела себя и своих родителей у колоннады в Гагре. Семья из России побывала на живописном горном озере Рица. На озере с троих взяли уже 2100 рублей только за просмотр. Словом, туристам пришлось платить практически везде, даже за парковку у кафе. Так, за обед путешественники заплатили 2800 рублей на троих, что недешево, но зато порции оказались достаточно объемными. Россияне побывали в Новоафонской Пещере, а вот дача Хрущева оказалась закрыта.

Автор текста: Александр Зуев
Информационное агентство «Что происходит»

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