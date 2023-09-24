В АТОР: самый недорогой отдых в Африке осенью – в Танзании

По информации АТОР, турфирмы раскрыли стоимость поездок в африканские страны. Заметен рост интереса россиян к отдыху в Африке. Наибольшим спросом пользуются Танзания, Кения, ЮАР, Маврикий и Сейшельские острова. Еще одним популярным направлением считается Египет.

Путешествие на африканский континент нельзя отнести к разряду дешевых. Например, недельный тур в Кению стоит от 137 тыс. рублей на одного туриста. К этому добавляется стоимость авиабилета, которая составляет от 80 тыс. рублей. Прямых рейсов нет, поэтому необходимо делать пересадку в ОАЭ, Египте и Эфиопии. Поездка занимает не менее 15 часов, средняя стоимость недельного тура для двух человек в октябре составляет не менее 700 тыс. рублей, включая авиаперелет. Российская авиакомпания «Аэрофлот» планирует открыть прямые рейсы на Занзибар зимой, но пока российские туристы летают с пересадками и тратят на дорогу не менее 15 часов и 87 тыс. рублей. Недельный тур на двоих с авиабилетом начинается от 220 тыс. рублей, но в эту стоимость не входит питание, поэтому требуются дополнительные расходы.

Поездки в ЮАР часто комбинируются с посещением соседних стран. Например, недельная поездка в ЮАР, включающая посещение Ботсваны и Замбии, стоит 577 тыс. руб. на двоих. Стоимость экскурсионных туров в ЮАР аналогична. Стоимость перелета также оплачивается отдельно и начинается от 100 тыс. рублей. Маршрут включает пересадки и занимает не менее 16 часов.

С 23 декабря «Аэрофлот» начнет выполнять прямые рейсы на Маврикий. Однако в настоящее время российские туристы предпочитают стыковочные рейсы, которые занимают не менее 14 часов и стоят 114 тыс. рублей. Средняя стоимость недельного тура на двоих с авиабилетами начинается от 284 тысяч рублей.

Недельный отдых на Сейшельских островах стоит не менее 300 тыс. рублей на двоих. Сэкономить можно, если забронировать отель через туроператора и самостоятельно купить авиабилеты с пересадкой на Ближнем Востоке.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»