В АТОР: самый недорогой отдых в Африке осенью – в Танзании

Сегодня, 19:19

Image 16+
В АТОР: самый недорогой отдых в Африке осенью – в Танзании
Фото из открытых источников

По информации АТОР, турфирмы раскрыли стоимость поездок в африканские страны. Заметен рост интереса россиян к отдыху в Африке. Наибольшим спросом пользуются Танзания, Кения, ЮАР, Маврикий и Сейшельские острова. Еще одним популярным направлением считается Египет. 

Путешествие на африканский континент нельзя отнести к разряду дешевых. Например, недельный тур в Кению стоит от 137 тыс. рублей на одного туриста. К этому добавляется стоимость авиабилета, которая составляет от 80 тыс. рублей. Прямых рейсов нет, поэтому необходимо делать пересадку в ОАЭ, Египте и Эфиопии. Поездка занимает не менее 15 часов, средняя стоимость недельного тура для двух человек в октябре составляет не менее 700 тыс. рублей, включая авиаперелет. Российская авиакомпания «Аэрофлот» планирует открыть прямые рейсы на Занзибар зимой, но пока российские туристы летают с пересадками и тратят на дорогу не менее 15 часов и 87 тыс. рублей. Недельный тур на двоих с авиабилетом начинается от 220 тыс. рублей, но в эту стоимость не входит питание, поэтому требуются дополнительные расходы. 

Поездки в ЮАР часто комбинируются с посещением соседних стран. Например, недельная поездка в ЮАР, включающая посещение Ботсваны и Замбии, стоит 577 тыс. руб. на двоих. Стоимость экскурсионных туров в ЮАР аналогична. Стоимость перелета также оплачивается отдельно и начинается от 100 тыс. рублей. Маршрут включает пересадки и занимает не менее 16 часов. 

С 23 декабря «Аэрофлот» начнет выполнять прямые рейсы на Маврикий. Однако в настоящее время российские туристы предпочитают стыковочные рейсы, которые занимают не менее 14 часов и стоят 114 тыс. рублей. Средняя стоимость недельного тура на двоих с авиабилетами начинается от 284 тысяч рублей. 

Недельный отдых на Сейшельских островах стоит не менее 300 тыс. рублей на двоих. Сэкономить можно, если забронировать отель через туроператора и самостоятельно купить авиабилеты с пересадкой на Ближнем Востоке. 

Автор текста: Александр Зуев
Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

В АТОР: самый недорогой отдых в Африке осенью – в Танзании

Сегодня, 19:19

Переехавшая в Испанию россиянка рассказала об отношении местных к русским

Сегодня, 14:04

Никол Пашинян заявил о стремлении союзников Еревана доказать слабость Армении

Вчера, 10:04

Военкор Котенок заявил, что в Мали рухнул самолет, принадлежащий ЧВК «Группа Вагнера»

24-09-2023, 00:09

История: Кто жил и кто правил в Нагорном Карабахе

23-09-2023, 14:34

«The Hill»: После ухудшения погодных условий инициатива на поле боя может перейти к России

22-09-2023, 11:24

NYT: делами Евгения Пригожина в ЦАР руководит глава «Русского дома» Дмитрий Сытый

22-09-2023, 10:29

Автомобиль российских миротворцев в Карабахе оказался буквально изрешечён

22-09-2023, 09:14

В Пекине считают, что Китай и США должны укреплять связи

21-09-2023, 12:09

Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о «войне со всем миром» при ядерном ударе

21-09-2023, 09:09

Глава НКР Шахраманян анонсировал вынужденные шаги для безопасности

20-09-2023, 11:54

В Беларуси осталось менее тысячи бойцов ЧВК «?Вагнер»

18-09-2023, 21:24

Телеграм-каналы: Кадыров в ЦКБ, его окружение в Москве

18-09-2023, 10:39

Американский истребитель F-15EX может сбить сразу шесть самолетов противника

18-09-2023, 09:24

Французский министр Грегуар предложила учить школьников приготовлению еды из-за роста цен

16-09-2023, 20:49

В Эстонии хотят конфисковать машины с номерами России

14-09-2023, 14:24

Пожилая американка прожила в доме на дереве 17 лет и была вынуждена его снести

14-09-2023, 13:29

Sky News: ВС Украины атаковали судоремонтный завод в Севастополе ракетами Storm Shadow

13-09-2023, 18:24

Военный эксперт Прохватилов счел Gripen «истребителями для бедных»

13-09-2023, 11:49

Стюардесса назвала самых шумных пассажиров

12-09-2023, 20:44

Новости партнеров