NYT: делами Евгения Пригожина в ЦАР руководит глава «Русского дома» Дмитрий Сытый

После гибели главы ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, его делами в Центральноафриканской республике руководит глава местного «Русского дома» Дмитрий Сытый.

Об этом сообщает «The New York Times» со ссылкой на «более чем дюжину» источников, пишет «Коммерсантъ». Отмечается, что Сытый «курирует сеть подставных компаний», которые группа «Вагнер» якобы использовала для экспорта золота, алмазов, пиломатериалов с базы в ЦАР.

Также по данным западного издания он взял под контроль и СМИ, которые финансируются в РФ. Но какие именно это издания, в публикации не отмечается. При этом стоит отметить, что медиагруппа «Патриот» после мятежа ЧВК «Вагнер» прекратила существование.

В «The New York Times» отмечают, что, вероятнее всего, Сытый не сможет долго заниматься делами Пригожина, поскольку у него не такие тесные связи с Кремлем.

Стоит отметить, что Дмитрий Сытый с 2020 года под санкциями США. Он вернулся в Москву в 2023 году и работает сейчас в «Русском доме». По данным западных СМИ, Пригожин работал несколько лет с правительствами Ливии, Мали и ЦАР. Его компании заработали на бизнесе в странах Африки более 25 млн долларов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»