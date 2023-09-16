В Беларуси осталось менее тысячи бойцов ЧВК «?Вагнер»

В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»
В Сети появилось фото с дроном, который упал в Евпатории, и на нем красуется надпись «Ани Лорак, спасибо за борт»....Подробнее
После гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в авиакатастрофе 23 августа в селе Цель под Осиповичами в Беларуси начали демонтировать лагерь бойцов этой частной военной компании. На это указывает спутниковый снимок сервиса Planet Labs.
Недавно стало известно, что вагнеровцам в Беларуси предлагают войти в состав ЧВК «ГардСервис», созданной президентом страны Александром Лукашенко. Помимо прочего, Росгвардия вербует бывших бойцов ЧВК «Вагнер», чтобы подчинить себе их остатки и позаботиться о внутренней безопасности России.
На сегодня в Беларуси осталось менее 1000 наемников ЧВК «Вагнер», из которых около двух сотен инструкторов, входящих в спецподразделения МВД и Минобороны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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