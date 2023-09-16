В Беларуси осталось менее тысячи бойцов ЧВК «?Вагнер»

После гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в авиакатастрофе 23 августа в селе Цель под Осиповичами в Беларуси начали демонтировать лагерь бойцов этой частной военной компании. На это указывает спутниковый снимок сервиса Planet Labs.

Недавно стало известно, что вагнеровцам в Беларуси предлагают войти в состав ЧВК «ГардСервис», созданной президентом страны Александром Лукашенко. Помимо прочего, Росгвардия вербует бывших бойцов ЧВК «Вагнер», чтобы подчинить себе их остатки и позаботиться о внутренней безопасности России.

На сегодня в Беларуси осталось менее 1000 наемников ЧВК «Вагнер», из которых около двух сотен инструкторов, входящих в спецподразделения МВД и Минобороны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»