В Японии сообщили о продолжении политики санкционного давления на РФ

Сегодня, 07:59

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В Японии сообщили о продолжении политики санкционного давления на РФ
Фото из открытых источников

Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил о том, что Токио будет продолжать усиливать санкционное давление на РФ.

Он добавил, что Япония продолжит помогать Украине, передает ТАСС. По его словам, Токио в вопросе российско-украинского конфликта поддерживает политику международного сообщества.

«Все это время Япония активно продвигала политику санкций в отношении России и поддержку Украины. Мы продолжим делать это и в дальнейшем, тесно сотрудничая с международным сообществом», — отметил Хирокадзу Мацуно.

Он прокомментировал телефонные переговоры с участием президента США Джо Байдена, премьер-министра Японии Фумио Кисиды и лидеров ряда других стран. По его словам, в ходе этих переговоров стороны подтвердили готовность продолжать поддержку Украины.

В США снова заявили о том, что Вашингтон будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Что происходит»

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