В Пекине считают, что Китай и США должны укреплять связи

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В Пекине заявили о том, что ожидают шаги со сторон Вашингтона, нацеленные на укрепление взаимопонимания между США и КНР.
Об этом, в частности, сказал заместитель председателя КНР Хань Чжэн по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, передает Лента.ру.
В сообщении на сайте МИД Китая указано, что для США также будет выгоднее развивать отношение с КНР, чем наращивать противостояние между странами.
Также зампредседателя КНР отметил, что странам необходимо предпринимать необходимые шаги и создавать благоприятные условия, для укрепления взаимопонимания, взаимодоверия и взаимовыгодного сотрудничества.
Отметим, несмотря на ряд разногласий, Китай и далее поставляет в США большое количество товаров, поэтому американский рынок важен для китайских компаний.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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