В Пекине считают, что Китай и США должны укреплять связи

Сегодня, 12:09

Image 16+
В Пекине считают, что Китай и США должны укреплять связи
Фото из открытых источников

В Пекине заявили о том, что ожидают шаги со сторон Вашингтона, нацеленные на укрепление взаимопонимания между США и КНР.

Об этом, в частности, сказал заместитель председателя КНР Хань Чжэн по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, передает Лента.ру.

В сообщении на сайте МИД Китая указано, что для США также будет выгоднее развивать отношение с КНР, чем наращивать противостояние между странами.

Также зампредседателя КНР отметил, что странам необходимо предпринимать необходимые шаги и создавать благоприятные условия, для укрепления взаимопонимания, взаимодоверия и взаимовыгодного сотрудничества.

Отметим, несмотря на ряд разногласий, Китай и далее поставляет в США большое количество товаров, поэтому американский рынок важен для китайских компаний.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о «войне со всем миром» при ядерном ударе

Сегодня, 09:09

Глава НКР Шахраманян анонсировал вынужденные шаги для безопасности

Вчера, 11:54

В Беларуси осталось менее тысячи бойцов ЧВК «?Вагнер»

18-09-2023, 21:24

Китаю прогнозируют наихудший кризис на рынке жилья

18-09-2023, 11:54

Телеграм-каналы: Кадыров в ЦКБ, его окружение в Москве

18-09-2023, 10:39

Американский истребитель F-15EX может сбить сразу шесть самолетов противника

18-09-2023, 09:24

Французский министр Грегуар предложила учить школьников приготовлению еды из-за роста цен

16-09-2023, 20:49

Падение доходов жителей Америки связывают с Украиной

14-09-2023, 20:24

В Эстонии хотят конфисковать машины с номерами России

14-09-2023, 14:24

Пожилая американка прожила в доме на дереве 17 лет и была вынуждена его снести

14-09-2023, 13:29

Sky News: ВС Украины атаковали судоремонтный завод в Севастополе ракетами Storm Shadow

13-09-2023, 18:24

Военный эксперт Прохватилов счел Gripen «истребителями для бедных»

13-09-2023, 11:49

Стюардесса назвала самых шумных пассажиров

12-09-2023, 20:44

Белый дом близок к принятию решения о поставках ВСУ дальнобойных ракет с кассетными бомбами

12-09-2023, 09:24

Турция ужесточит контроль недвижимости иностранцев

11-09-2023, 19:09

Экс-морпех США Берлетик: Новое западное оружие не поможет ВСУ

11-09-2023, 15:19

Экс-аналитик ЦРУ удивился странному поведению ВСУ перед наступлением

10-09-2023, 21:39

Генерал ВС США Марк Милли: у ВС Украины есть 30-45 дней до конца наступления

10-09-2023, 12:59

Великобритания поставила Украине четыре эхолота на сумму 1,6 миллиона фунтов

10-09-2023, 09:49

Турист из США прилетел на Филиппины и оказался на ИВЛ с загадочной болезнью

9-09-2023, 19:44

Возможно, Вам будет интересно

Брянская область оказалась под угрозой ударов новыми ракетами армии ВСУ

Брянская область оказалась под угрозой ударов новыми ракетами армии ВСУ

Вчера, 13:44

0

Военный эксперт Василий Фатигаров заявил о том, что ракеты, которые появились на вооружении ВСУ, угрожают теперь и...

Подробнее
В Екатеринбурге бензин и дизель вновь подорожали, на заправке исчез 95-й бензин

В Екатеринбурге бензин и дизель вновь подорожали, на заправке исчез 95-й бензин

19-09-2023, 09:59

0

Цены на бензин и дизель растут по всей РФ, и Екатеринбург не стал исключением. Несмотря на то, что власти заявляют о...

Подробнее
На руке свердловского вице-губернатора Олега Чемезова заметили часы за 4 миллиона

На руке свердловского вице-губернатора Олега Чемезова заметили часы за 4 миллиона

Вчера, 09:59

0

На руке свердловского вице-губернатора Олега Чемезова были замечены часы Santos de Cartier стоимостью в 4 миллиона. На...

Подробнее
Какие страны войдут в военный союз России: Китай и Казахстан окажутся за бортом

Какие страны войдут в военный союз России: Китай и Казахстан окажутся за бортом

19-09-2023, 22:34

0

Для того чтобы эффективнее противостоять Западу, России нужен военный союз. Об этом заявил учредитель Царьграда...

Подробнее
Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о «войне со всем миром» при ядерном ударе

Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о «войне со всем миром» при ядерном ударе

Сегодня, 09:09

0

Использование ядерного оружия одной страной повлечет за собой сползание мира к ядерной катастрофе. Такое заявление в...

Подробнее
Пенсионерам объявили о приятном сюрпризе: выплаты повысят дважды

Пенсионерам объявили о приятном сюрпризе: выплаты повысят дважды

19-09-2023, 08:34

0

Ожидается, что в ближайшее время в России повысятся пенсионные выплаты. Как сказал пенсионный эксперт Сергей Власов,...

Подробнее

Новости партнеров