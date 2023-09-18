В Пекине считают, что Китай и США должны укреплять связи

В Пекине заявили о том, что ожидают шаги со сторон Вашингтона, нацеленные на укрепление взаимопонимания между США и КНР.

Об этом, в частности, сказал заместитель председателя КНР Хань Чжэн по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, передает Лента.ру.

В сообщении на сайте МИД Китая указано, что для США также будет выгоднее развивать отношение с КНР, чем наращивать противостояние между странами.

Также зампредседателя КНР отметил, что странам необходимо предпринимать необходимые шаги и создавать благоприятные условия, для укрепления взаимопонимания, взаимодоверия и взаимовыгодного сотрудничества.

Отметим, несмотря на ряд разногласий, Китай и далее поставляет в США большое количество товаров, поэтому американский рынок важен для китайских компаний.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»