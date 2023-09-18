Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о «войне со всем миром» при ядерном ударе

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Использование ядерного оружия одной страной повлечет за собой сползание мира к ядерной катастрофе. Такое заявление в интервью «Fox News» сделал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Он также сказал, что Эр-Рияд будет вынужден взять на вооружение ядерную бомбу, если Иран «по соображениям безопасности» обзаведется ядерным арсеналом.
Саудовский принц подчеркнул, что это будет вынужденная мера.
«Мир не может увидеть еще одну Хиросиму. Если мир увидит гибель 100 000 человек, это будет означать, что вы находитесь в состоянии войны со всем остальным миром», — сказал Мухаммед бен Салман.
Известно, что Саудовская Аравия присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, но в 2011 году Эр-Рияд свою позицию изменил. Было подчеркнуто, что с целью поддержания «баланса сил» королевство будет вынуждено позаботиться о своей безопасности — создать свою ядерную бомбу, если у соседних стран появится оружие массового уничтожения. То есть, Саудовская Аравия не исключает появления у нее ядерных боеголовок.
К слову, по оценке Соединенных Штатов, на создание ядерного оружия Тегерану потребуется несколько месяцев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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