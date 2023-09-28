В АТОР назвали отравления и езду на скутерах главными опасностями в индийском Гоа

С 30 сентября компания «Аэрофлот» возобновляет прямые регулярные рейсы из Москвы в индийский штат Гоа. Вице-президент АТОР Артур Мурадян предупредил российских туристов об опасностях, которые могут подстерегать их на популярном курорте.

Прежде всего перед поездкой надо сделать все прививки, рекомендованные Роспотребнадзором и Минздравом. Не стоит забывать о гигиене, в частности, о мытье рук. Важно понимать, что при нахождении в Индии чаще всего люди обращаются в страховые компании из-за кишечно-желудочных инфекций. Опасно пользоваться скутерами, так как движение в Индии носит хаотичный характер и можно попасть в ДТП.

Мулаян считает, что Гоа будет по-прежнему пользоваться спросом у российских туристов, особенно в зимний период, благодаря низким ценам и простоте получения визы. В то же время он напомнил, что обязательно нужно брать с собой наличные деньги, так как российские карты в Гоа не используются.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»