АТОР: самый дешевый тур в Сочи в начале октября стоит не менее 39,8 тысячи рублей

Специалисты АТОР, изучив статистику, составили рейтинг цен на 10-дневный отдых для двоих на популярных курортах.

Как выяснилось, в начале октября за десятидневное проживание в двухзвездочном отеле в Сочи с завтраками и перелетом из Москвы двум туристам придется заплатить не менее 39 тысяч 860 рублей. Это на 40% дешевле, чем в конце сентября. За аналогичный отпуск в Абхазии надо выложить от 44 тысяч 944 рублей. В ОАЭ, Египте и Турции бюджетный отдых обойдется туристам из России от 121 до 131 тысячи рублей. Самый дешевый десятидневный тур на двоих в ОАЭ стоит от 121 тысячи рублей. За эти деньги можно жить в трехзвездочном отеле и питаться завтраками.

В топ-5 самых бюджетных направлений в начале октября также вошел Египет, где можно отдохнуть паре туристов за 124 976 рублей. Речь идет о системе проживания «все включено». В рейтинг также вошла Турция. Десятидневный отдых в Анталье в четырехзвездочном отеле all inclusive стоит не менее 130 869 рублей за двоих. Отдых в Гоа в начале октября будет стоить минимум 131 861 рубль, в Бахрейне — 143 594 рубля, в Таиланде — 155 585 рублей, в Катаре — 173 77 рублей, на Мальдивах — 200 281 рубль, на Кубе — 208 267 рублей, на Сейшелах — 247 380 рублей.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»