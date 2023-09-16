Телеграм-каналы: Кадыров в ЦКБ, его окружение в Москве

Сегодня, 10:39

Image 16+
Телеграм-каналы: Кадыров в ЦКБ, его окружение в Москве
Фото из открытых источников

С середины этой недели стали появляться сообщения о резком ухудшении здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом, в частности, передает чеченский оппозиционный канал NIYSO, пишет Ridus.

По данным этого ресурса, руководитель республики «впал в кому». На фоне этих слухов Кадыров появился на видео в своем телеграм-канале.

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок», — написано под видео.

При этом Кадыров состояние своего здоровья не комментирует. Примечательно то, что обстановка, где записано видео, похожа на территорию ЦКБ в Москве. Между тем телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что в воскресенье с самого утра на территорию ЦКБ съезжаются автомобили с чеченскими номерами.

Телеграм-канал со ссылкой на источники сообщает, что только за один час в ЦКБ прибыли Майбах с двумя машинами охраны, Порш Кайен, четыре Гелендвагена и два BMW. К слову, журналист Максим Шевченко сообщил, что в случае если Кадыров умрет, то его похоронят на родовом кладбище в день смерти до захода солнца.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Американский истребитель F-15EX может сбить сразу шесть самолетов противника

Сегодня, 09:24

Французский министр Грегуар предложила учить школьников приготовлению еды из-за роста цен

16-09-2023, 20:49

Падение доходов жителей Америки связывают с Украиной

14-09-2023, 20:24

В Эстонии хотят конфисковать машины с номерами России

14-09-2023, 14:24

Пожилая американка прожила в доме на дереве 17 лет и была вынуждена его снести

14-09-2023, 13:29

Sky News: ВС Украины атаковали судоремонтный завод в Севастополе ракетами Storm Shadow

13-09-2023, 18:24

Военный эксперт Прохватилов счел Gripen «истребителями для бедных»

13-09-2023, 11:49

Стюардесса назвала самых шумных пассажиров

12-09-2023, 20:44

Белый дом близок к принятию решения о поставках ВСУ дальнобойных ракет с кассетными бомбами

12-09-2023, 09:24

Турция ужесточит контроль недвижимости иностранцев

11-09-2023, 19:09

Экс-морпех США Берлетик: Новое западное оружие не поможет ВСУ

11-09-2023, 15:19

Экс-аналитик ЦРУ удивился странному поведению ВСУ перед наступлением

10-09-2023, 21:39

Генерал ВС США Марк Милли: у ВС Украины есть 30-45 дней до конца наступления

10-09-2023, 12:59

Великобритания поставила Украине четыре эхолота на сумму 1,6 миллиона фунтов

10-09-2023, 09:49

Турист из США прилетел на Филиппины и оказался на ИВЛ с загадочной болезнью

9-09-2023, 19:44

Washington Post: Россия сумела выстроить продуманную оборону против ВСУ

8-09-2023, 17:29

Генерал ВС США Дэвид Дептула обозначил главные цели американских истребителей F-16 на Украине

8-09-2023, 16:34

The Daily Telegraph: ВВС Британии охраняют суда с украинским зерном в Черном море

8-09-2023, 14:19

Австралийка ужаснулась запаху мочи на улицах Барселоны

7-09-2023, 20:44

Русскоязычные жители Германии столкнулись с притеснением на национальной почве

4-09-2023, 12:24

Возможно, Вам будет интересно

В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»

В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»

16-09-2023, 15:54

0

В Сети появилось фото с дроном, который упал в Евпатории, и на нем красуется надпись «Ани Лорак, спасибо за борт»....

Подробнее
«Да есть у нас солярка! По ночам и недолго»: «Утренний юг» рассказал, когда на Кубани появляется дизтопливо

«Да есть у нас солярка! По ночам и недолго»: «Утренний юг» рассказал, когда на Кубани появляется дизтопливо

15-09-2023, 10:24

0

Ситуация с дизельным топливом в Краснодарском крае с каждым новым днем не улучшается, а становится только хуже. Об этом...

Подробнее
Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил россиян с денежными сбережениями

Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил россиян с денежными сбережениями

15-09-2023, 17:39

0

Руководитель Сбербанка Герман Греф предупредил всех, кто хранит свои сбережения в твердой валюте. По словам финансиста,...

Подробнее
В Екатеринбурге местные жители возмущены по поводу повышения тарифов на услуги МТС

В Екатеринбурге местные жители возмущены по поводу повышения тарифов на услуги МТС

15-09-2023, 13:49

0

В Екатеринбурге местные жители возмущены по поводу повышения тарифов на услуги МТС. Оператор сотовой связи уже сообщил...

Подробнее
24-летнего волгоградца вернули на СВО после ампутации пальцев

24-летнего волгоградца вернули на СВО после ампутации пальцев

16-09-2023, 12:14

0

Жительница Волжского Оксана Сердцева рассказала, что ее 24-летний сын Артем принял решение об участии в спецоперации на...

Подробнее
Экономист Остапкович заявил, что Россия не вышла из кризиса 2008 года

Экономист Остапкович заявил, что Россия не вышла из кризиса 2008 года

Вчера, 08:39

0

В России все еще сохраняется негативное влияние кризиса 2008 года, уверен директор центра конъюнктурных исследований...

Подробнее

Новости партнеров