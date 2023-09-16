Телеграм-каналы: Кадыров в ЦКБ, его окружение в Москве

С середины этой недели стали появляться сообщения о резком ухудшении здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом, в частности, передает чеченский оппозиционный канал NIYSO, пишет Ridus.

По данным этого ресурса, руководитель республики «впал в кому». На фоне этих слухов Кадыров появился на видео в своем телеграм-канале.

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок», — написано под видео.

При этом Кадыров состояние своего здоровья не комментирует. Примечательно то, что обстановка, где записано видео, похожа на территорию ЦКБ в Москве. Между тем телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что в воскресенье с самого утра на территорию ЦКБ съезжаются автомобили с чеченскими номерами.

Телеграм-канал со ссылкой на источники сообщает, что только за один час в ЦКБ прибыли Майбах с двумя машинами охраны, Порш Кайен, четыре Гелендвагена и два BMW. К слову, журналист Максим Шевченко сообщил, что в случае если Кадыров умрет, то его похоронят на родовом кладбище в день смерти до захода солнца.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»