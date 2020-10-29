Швеция может стать первой страной, которая раньше других освободится от коронавируса COVID-19

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Швеция может стать первой страной, которая раньше других освободится от коронавируса COVID-19

Швеция может стать первой страной, которая раньше других освободится от коронавируса COVID-19.

По мнению врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, в Швеции раньше, чем в других странах, может появиться прослойка населения в 60-70%, которая, по мнению ученых, нужна для завершения коронавирусной пандемии. Врач отметил, что Швеция избрала правильный путь, стремясь как можно скорее получить переболевшую ковидом прослойку. Правда, подчеркнул ученый, уровень медицины в этой стране иной и ее заболевшие граждане могут быть уверены, что им максимально помогут и спасут. 

«Та же Швеция, которую все приводят в пример. Замечательная картина: вирус отпущен на свободу. И принцип этот хороший, чтобы быстрее достичь иммунной прослойки, когда сама эпидемия остановится. Они решили не тормозить и идти на полной скорости, но будучи уверенными в своей медицине, что у них хватит аппаратов, хватит палат реанимации, кислорода, лекарств, чтобы спасти большинство тяжелых пациентов», - объяснил Жемчугов.

На сегодняшний день в Швеции диагностирован коронавирус у очень многих, однако процент летальных исходов очень низкий. И там уже практически достигнут необходимый порог для завершения дальнейшего распространения заболевания. 

«Я думаю, что Швеция первая, кто выйдет на уровень 60-70%, там просто некому будет болеть, все переболеют", - прокомментировал эксперт показатели иммунной прослойки в Швеции.
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