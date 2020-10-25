Армянский священник остался жив после падения на его машину беспилотника

Сегодня, 16:36

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Армянский священник остался жив после падения на его машину беспилотника

Невероятное спасение армянского священника произошло после прямого попадания в его автотранспорт вражеского дрона. Служитель Армянской апостольской церкви диакон Давид теперь может отмечать свой второй день рождения. Армянские СМИ уже назвали инцидент «явлением божьего чуда», информирует «Южный Федеральный».

Утро 29 октября для армянского священнослужителя Давида стало моментом второго рождения. Вследствие массированной атаки азербайджанской стороны на Степанакерт, которая началась еще ночью, на автомобиль марки «Хонда», движущейся по шоссе, упал беспилотник, предположительно, турецкого производства. Минометный боеприпас вошел прямо на пассажирское сиденье возле водителя, чудом не задев Давида. Автомобиль получил значительные повреждения, хотя сам снаряд и не разорвался.

Омбудсмен НКР Артак Бегларян сообщил, что обстрел республики, произошедший 29 октября, является самой мощной атакой за все время конфликта. 

«Вооруженные силы Азербайджана уже несколько часов подряд ударяют по Степанакерту. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Также есть разрушения», – сказал он. 

Также сообщается, что под обстрел в столице Арцаха попали несколько журналистов и депутат бельгийского парламента, прибывший в республику для ознакомления с обстановкой. Точное количество раненых и жертв пока остается неизвестным.

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