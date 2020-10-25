Турцию могут закрыть для туристов из-за коронавируса

Сегодня, 17:22

Ольга Громова

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Турцию могут закрыть для туристов из-за коронавируса

Турция для туристов может закрыться в самое ближайшее время - в ноябре или декабре этого года. Власти страны на уровне правительства рассматривают возможность ограничения или отмены международных поездок в связи со стремительным ростом числа заразившихся коронавирусом.

Daily Hurriyet пишет, что ограничения, которые намерены ввести власти Турции, затронут все крупные курорты, а также Стамбул. В планы правительства также входит внедрение ограничений на проведение мероприятий с массовым скоплением людей, введение комендантского часа по выходным.

Введение новых антиковидных мер будет обсуждаться на заседании научного совета Минздрава Турции сегодня, 28 октября.

«Борьба со вспышкой — динамичный процесс. Новые решения могут быть приняты в зависимости от событий, связанных с коронавирусной вспышкой. В рамках этого процесса некоторые меры могут быть приняты, а другие могут быть, наоборот, отменены», — пояснили журналисты.

Если в Турции будут воплощены в жизнь предложения об ограничениях на междугородние и международные поездки в качестве средства для сдерживания ковида, страна снова может столкнуться с тотальным локдауном.

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