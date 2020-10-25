Доставленные в Израиль палочки для тестов на коронавирус оказались вагинальными

Аппликаторы для забора материала из ротоглотки и носоглотки для теста на коронавирусную инфекцию, завезенные на заре пандемии в Израиль спецслужбами, оказались вагинальными палочками. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Кнессета от оппозиционного блока "Еш атид - Телем" Андрей Кожинов.

Он привел слова президента израильской ассоциации хай-тека доктора Цви Марома, который проинформировал о том, что исследователями была разработана проверка на основе четырех генов. Для тестирования следовало аппликатором (палочка с ватой) собрать материал - проще говоря, взять мазок из горла.

Профессор из Минздрава настаивала на другой системе - брать мазки из горла и носа тремя разными аппликаторами. Именно по этой причине (использование не одного, а трех) в стране палочки для забора материала стали дефицитом.

Потом в Израиль все же доставили крупную партию аппликаторов. Но выяснилось, что они не подходят - результаты якобы неточные. Однако ввиду отсутствия других продолжали пользоваться, «пока кто-то из специалистов не уперся и не проверил досконально».

Вот тогда и выяснилось, что это были вагинальные аппликаторы, которые попросту не подходят для забора материала из горла или ноздрей.

«Чем больше работаю в комиссиях в Кнессете, тем больше в сомнениях: то ли ржать без остановки, то ли плакать от осознания факторов, которые влияют на всю борьбу с коронавирусом», - поведал депутат.