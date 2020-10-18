Фотосессия с российскими БРДМ-2 обрадовала жителей ЦАР

Новые бронированные разведывательно-дозорные машины, доставленные утром 24 октября из России, настолько заинтересовали жителей Центральноафриканской Республики, что они устроили с ними массовую фотосессию.

Субботним утром в аэропорт Банги приземлился российский самолёт Ан-124 «Руслан». На борту находилась вторая партия БРДМ-2, состоящая из десяти боевых единиц, а также свыше ста тысяч игрушек для местных детей, очень обрадованных таким сюрпризом.

Россия – единственная страна, обладающая разрешением на поставку военной техники и оружия для нужд регулярной армии ЦАР - FACA. ООН позволила двум государствам сотрудничать, несмотря на военное эмбарго, наложенное на африканскую страну.

По прилёту в Банги российской техники, как и после прибытия первой партии в середине октября, в аэропорту устроили торжественную церемонию, которая перетекла в шествие по улицам города. Местные жители с большим удовольствием фотографировались с БРДМ-2, благодаря Россию и президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера за сотрудничество между государствами.

Разработанные ещё советскими конструкторами разведывательно-дозорные машины без нареканий справляются с пересечённой местностью и водными препятствиями, а также обладают неприхотливостью в обслуживании. Именно эти качества и делают машины такими полезными в условиях Центральной Африки.