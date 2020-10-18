За переезд в Италию будут доплачивать почти 2 млн рублей

За переезд в Италию выплатят почти 2 млн рублей.

Для того чтобы возродить свой южный регион, власти итальянской коммуны Санто-Стефано придумали интересный ход. Чтобы заманить в свой регион - деревню Санто-Стефано-ди-Сессанио - иностранных молодых людей, они обещают выдать тем гранты. Об этом сообщил CNBC.

Отмечается, что сейчас в деревне насчитывается 115 жителей, но всего 13 из них моложе 20 лет, а в три раза больше - 41 человек - старше 65 лет.

Чтобы привлечь к себе переселенцев в возрасте от 18 до 40 лет, им предлагают денежные гранты в сумме 44 тыс. евро (почти 4 млн рублей). Но к получению денежной выплаты есть ряд серьезных условий, и одно из них - они должны будут жить в деревне не менее 5 лет. За то, что переселенцы будут привлекать новых молодых жителей, им также готовы будут приплачивать.

Программа возрождения региона предусматривает получение его новыми жителями по 8 тыс. евро ежемесячно на протяжении трех лет. Помимо этого, им собираются выдавать по 20 тыс. евро на развитие собственного бизнеса, а съемное жилье предоставят за символическую плату. Переселенцы могут быть не гражданами Евросоюза, но при этом они обязательно должны будут получить статус долгосрочного резидента ЕС.

Отмечается, что заявок от потенциальных жителей Санто-Стефано-ди-Сессанио ждут до 15 ноября этого года.