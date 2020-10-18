Армянский военнослужащий записал обращение к народу Азербайджана на фоне погибших азербайджанцев

Сегодня, 13:48

Ольга Громова

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Армянский военнослужащий записал обращение к народу Азербайджана на фоне погибших азербайджанцев

Интернет-пользователи обсуждают обращение армянского военного к народу Азербайджана. Оно вызывает шок, ибо фоном для записи служит... картина с телами погибших во время боев в Нагорном Карабахе.

«В сети появилось обращение армянского военнослужащего к азербайджанскому народу, фоном которому выступают погибшие военнослужащие ВС Азербайджана», - сообщают авторы Телеграм-канала «Военный обозреватель» и публикуют это видео.

Подобный фон возмутил пользователей сети. Это высшее проявление цинизма, считают они, даже если речь и идет о боевых действиях, сражения за территорию, которые обе стороны конфликта считают своей.

А между тем Азербайджан сегодня нанес новые удары по позициям противника. По разным направлениям фронта уничтожено большое количество техники. Армения снова понесла ощутимые потери в живой силе.

Между тем Москва, на помощь которой рассчитывает Ереван, считает, что пока говорить о задействовании ОДКБ в карабахском конфликте некорректно.

Пока речь о Нагорном Карабахе, который не признан самими же армянами частью своей территории, и не может быть, наверное, признан, некорректно говорить о задействовании оборонительного потенциала ОДКБ, заявил ранее замглавы российского МИДа Александр Панкин.

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