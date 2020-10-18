В Южной Корее после получения вакцины от гриппа умерли более 30 человек

Сегодня, 10:21

Анна Лисова

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В Южной Корее после получения вакцины от гриппа умерли более 30 человек

В Южной Корее после получения вакцины от гриппа погибли уже более 30 человек, передает ТАСС.

Тем не менее, органы здравоохранения этой страны намерены продолжить программу вакцин, о чем сообщает агентство «Рёнхап».

Вакцинацию от гриппа в Южной Корее проводят бесплатно для 19 млн человек. Получить вакцину смогут, в том числе, молодежь и престарелые. Это, считают южнокорейские власти, возможно позволит предотвратить ситуацию, когда сезонный рост распространения гриппа совпадет с эпидемией коронавируса.

«Поступали новые сообщения о летальных исходах; пока что, по мнению экспертов, нет прямой связи между этими смертями и вакцинацией», - отметила в ходе парламентских слушаний глава агентства по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи Чон Ын Гён.

Причину каждой смерти после вакцинации будут устанавливать специалисты. Чон Ын Гён отметила, что слухи о том, что вакцины, после применения которых скончались люди, были слишком токсичной, являются ложными. Также она объяснила, что эти вакцины производились пятью разными компаниями. Скончавшиеся после вакцинации были, кроме одного 17-летнего школьника, в возрасте и имели серьезные хронические заболевания.

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