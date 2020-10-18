Азербайджанские военные в первый раз столкнулись с российскими ВС в Нагорном Карабахе

Сегодня, 17:32

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Азербайджанские военные в первый раз столкнулись с российскими ВС в Нагорном Карабахе

Азербайджанские военные впервые столкнулись с российской армией в Нагорном Карабахе.

Ряд СМИ отмечает, что всего лишь несколько часов назад ВС Азербайджана захватили несколько населенных пунктов недалеко от армянской, нагорно-карабахской и иранской границы. Там же случилось и первое в этом конфликте столкновение с россиянами. 

В доказательство произошедшего был опубликован видеоролик, на кадрах которого видны переговоры между азербайджанскими и российскими военными. Переговоры велись посредством спецсредств связи. 

Почему российские военные развернули свои позиции невдалеке от места ожесточенных боев, пока неизвестно. Молчит по этому поводу и Минобороны РФ.

По сообщению инсайдера, до вооруженного столкновения с россиянами пока не дошло, ведь в этом не заинтересованы обе стороны. Но если принять во внимание сконцентрированность азербайджанских ВС в этом направлении, то для военных РФ существуют серьезные риски.

Официальная информация российского военного ведомства отмечает, что сегодня никаких спецопераций на территории НКР и Армении ВС России не проводят.

Специалисты же высказывают опасения, что действия России вынудят присоединиться к противостоянию Турцию. А в этом случае под контроль Баку может перейти не только территория НКР, но и часть армянской.

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