Турция заявила о беспомощности российских «Панцирей» перед турецкими беспилотниками

Турецкое издание Haber 7 разразилось статьей, в которой рассказало о беспомощности российских систем ПВО перед беспилотными летательными аппаратами, которые производит Анкара. Автор полагает, что учитывая то, что было в Сирии и Ливии с «Панцирями», Москва в срочном порядке принялась разрабатывать оружие против них.

Журналисты с упоением рассказали, как турецкие беспилотники уничтожили в Ливии ЗРПК армии маршала Хафтара, которые поставили ОАЭ. Дроны были грозой «Панцирей» и в Сирии, но последний «кол» в российские системы был якобы вбит в Нагорном Карабахе. При этом о том, сколько турецких «птичек» были подбиты российскими системами, почему-то не упоминается.

Учитывая количество уничтоженных систем ПВО турецкими беспилотниками, в РФ в срочном порядке решили сосредоточить свои усилия на борьбу с ними.

«Эту разработку, созданную НПК «Конструкторское бюро машиностроения», назвали «Гибка-С», - пишет издание.

Это автоматизированная мобильная система малого радиуса действия, главное предназначение которой - уничтожение низколетящих целей. «Гибка-С» способна в одночасье запустить до четырех ракет для перехвата беспилотника.

Мобильность комплекса обеспечивается легкой конструкцией зенитного типа. Производитель предусмотрел возможность размещения на шасси боевой машины 9А332 на базе бронеавтомобиля «Тигр». Транспорт может перевозить ракеты, технику и оборудование, а также операторов.

Система уже «обкатана», передает издание, ее испытания завершились еще в декабре минувшего года. А в следующем «Гибка» встанет на вооружение.