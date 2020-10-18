Армия Карабаха уничтожает военные инфраструктуры Азербайджана

Сегодня, 12:24

Анна Лисова

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Армия Карабаха уничтожает военные инфраструктуры Азербайджана

Армия обороны Нагорного Карабаха нанесла еще один удар по военным объектам, расположенным на территории Азербайджана.

Видео удара было опубликовано пресс-службой АО НКР, передает радио Sputnik Армения. В ролике запечатлены мощные взрывы.

При этом в Минобороны Азербайджана сообщили о том, что с территории Армении были запущены баллистические ракеты в направлении городов Габалы и Кюрдамира. Но Ереван это опровергает, утверждая, что эти обвинения являются «абсолютной нелепостью и циничной ложью».

Бои в зоне карабахского конфликта возобновились с 27 сентября. Уже около месяца стороны конфликта не могут урегулировать дипломатическим путем ситуацию. В Баку заявляют, что конфликт решиться только после того, как Нагорный Карабах перейдет под контроль Азербайджана.

Дважды стороны конфликта садились за стол переговоров. 10 октября было объявлено и тут же сорвано первое гуманитарное перемирие. 18 октября ситуация вновь повторилась.

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