Бои в Карабахе ведутся вблизи границы Ирана

Сегодня, 11:02

Анна Лисова

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Бои в Карабахе ведутся вблизи границы Ирана

Уже около месяца идут активные бои в Нагорном Карабахе.

За происходящим на спорной территории наблюдают жители Ирана. Некоторые из них даже сняли видео боев, происходящих рядом с границей Ирана.

21 октября активные бои начались на территориях, которые граничат с иранской провинцией Восточный Азербайджан. В приграничном селе Узан в районе Хода Афарин местные жители слышали звуки боя.

И хотя в такой близости от стрельбы лучше было бы спрятаться в подвале, иранцы умудрились запечатлеть происходящее на видео. Кадры боя были опубликованы в Сети.

Стоит отметить, что Тегеран предупредил стороны конфликта о последствиях случайного попадания снарядов на территорию Ирана. В таком случае Тегеран обещает жесткий ответ, независим от того, чей снаряд попал на иранскую территорию.

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