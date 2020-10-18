Бои в Карабахе ведутся вблизи границы Ирана

Уже около месяца идут активные бои в Нагорном Карабахе.

За происходящим на спорной территории наблюдают жители Ирана. Некоторые из них даже сняли видео боев, происходящих рядом с границей Ирана.

21 октября активные бои начались на территориях, которые граничат с иранской провинцией Восточный Азербайджан. В приграничном селе Узан в районе Хода Афарин местные жители слышали звуки боя.

И хотя в такой близости от стрельбы лучше было бы спрятаться в подвале, иранцы умудрились запечатлеть происходящее на видео. Кадры боя были опубликованы в Сети.

Стоит отметить, что Тегеран предупредил стороны конфликта о последствиях случайного попадания снарядов на территорию Ирана. В таком случае Тегеран обещает жесткий ответ, независим от того, чей снаряд попал на иранскую территорию.