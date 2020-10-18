Обезглавивший учителя во Франции Абдулах Анзоров оставил послание на русском языке

18-летний Абдулах Анзоров, который отрубил голову учителю во Франции, оставил обращение на русском языке в социальной сети. Об этом сообщает «IslamNews».

Напомним, что 16 октября в школе коммуны Конфлан-Сент-Онорин рядом с Парижем произошел страшный инцидент. Абдулах Анзоров недалеко от учреждения убил преподавателя истории Самюэля Пати. Известно, что тот на своих уроках показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего застрелила полиция. Позже стало известно, что убийца оказался уроженцем Москвы. Он имел чеченское происхождение. Во Франции он был в статусе беженца.

После нападения террорист опубликовал фото отрубленной головы на своей странице в Twitter и обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Ему он сказал, что «казнил преподавателя, который осмелился унизить пророка Мухаммеда».

На данный момент по факту убийства завели уголовное дело. Уже было задержано 4 подозреваемых, которыми оказались знакомые и родственники преступника.

Президент Франции сообщил, что инцидент является терактом. Также он добавил, что преподаватель погиб за то, что учил детей свободе слова.